Les avis de Thalaivii sont sortis ! Le biopic le plus puissant à sortir sur les écrans hindis, selon un critique

Thalaivii : « High drama and strong emotion », critique de cinéma sur la performance de Kangana’a

Thalaïvie : Mardi, le critique de cinéma et analyste de Biz Taran Adarsh ​​s’est rendu sur Twitter et a partagé une critique d’un mot pour le film Thalaivii. Dans la série de tweets, il a écrit que le film est l’un des biopics les plus puissants à sortir dans le cinéma hindi. Le film est soutenu par un drame élevé et des émotions fortes. L’acteur Kangana Ranaut et Arvind Swami ont réussi leur rôle dans le film et méritent un prix pour cela.

Soulignant la performance de Kangana Ranaut dans le film, Adarsh ​​a en outre écrit qu’il s’agissait du meilleur acte de carrière de Kangana et qu’il méritait des éloges et des récompenses pour cela. Le cinéma hindi offre souvent aux acteurs masculins de l’industrie la possibilité de jouer des personnages emblématiques ou mémorables. Cette fois, Kangana a eu la chance de jouer le personnage le plus exigeant de sa carrière dans le film Thalaivii.

#OneWordReview…#THALAIVII : PUISSANT.

Note : ⭐⭐⭐⭐️

L’un des biopics les plus puissants à sortir sur l’écran #Hindi… Beaucoup de drame + émotions fortes + performances de bravoure [#KanganaRanaut and #ArvindSwami pitch in award-worthy acts] sont des as majeurs. #ThalaiiiReview pic.twitter.com/9RQKOT8hXt – taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 7 septembre 2021

Parlant du film dans son ensemble, Adarsh ​​a écrit que toute quantité d’éloges ne suffira pas à justifier le personnage dépeint par Arvind Swami dans le film. Il a fait un travail fantastique. Le critique de cinéma a en outre apprécié Raj Arjun pour sa formidable performance, suivi de Naseer, qui a fait un travail brillant.

En termes de direction, Adarsh ​​a applaudi la direction de Vijay, qui selon lui était de premier ordre. La façon dont le réalisateur a équilibré l’histoire d’amour et les moments dramatiques était louable. En ce qui concerne la mise en scène, Vijay a magnifiquement capturé l’époque et avec précision, a-t-il écrit.

La reine de Bollywood Kangana Ranaut attend la sortie en salles de Thalaivii, le film qui sortira sur les écrans le 10 septembre.

L’actrice s’est tournée vers les stories Instagram après la projection du film. Pour elle, ce film est le “meilleur film de sa carrière”. Dans le film, Kangana sera vu comme J Jayalalithaa, ancien ministre en chef du Tamil Nadu. Le film devait sortir en avril lui-même mais a été reporté plus tard en raison de la deuxième vague de COVID.

