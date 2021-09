Les avis sont partagés sur le robot de santé IA qui a fait ses débuts au sommet de Cardano (ADA)

En tant que premier événement crypto du monde virtuel, le Cardano Summit, qui s’est terminé dimanche, promettait beaucoup.

Les sessions d’ouverture sont disponibles dès maintenant, le reste du contenu sera bientôt mis en ligne sur la chaîne YouTube de l’IOHK.

Les commentaires ont indiqué qu’il s’agissait d’un événement bien organisé et, plus important encore, qu’il présentait des innovations et des partenariats clés à venir bientôt dans la chaîne Cardano. Y compris la révélation la plus excentrique de toutes, un robot de soins de santé IA appelé Grace.

Cependant, quiconque a joué à Detroit: Become Human ou a regardé les films Terminator serait pardonné de se sentir mal à l’aise à l’idée d’androïdes IA. Là encore, cette méfiance est-elle basée sur des conjectures sans mandat ?

Révélation clé au sommet de Cardano

La Fondation Cardano a révélé plusieurs partenariats stratégiques pour favoriser l’adoption et tirer pleinement parti des capacités de contrat intelligent de la chaîne. Le PDG de la Fondation, Frederik Gregaard, a déclaré :

«Nos nouveaux partenaires de l’écosystème couvrent un éventail de défis et d’opportunités à l’avant-garde de la société mondiale d’aujourd’hui, notamment le changement climatique, les NFT, la finance décentralisée (DeFi) et l’identité numérique, et ils joueront un rôle central pour nous aider à réaliser notre vision. “

Ainsi, en collaboration avec Veritree, la chaîne Cardano sera utilisée pour sécuriser les dossiers de plantation d’arbres dans une perspective de reboisement. Les fans d’esports ont été ravis d’apprendre qu’ils s’associaient à Rival pour développer une plate-forme NFT. Tout en collaborant avec la société de services financiers UBX, “augmentera l’activité DeFi en chaîne”.

Le sommet a également révélé un lien avec Chainlink pour des services oracle de contrat intelligent « inviolables ».

Mais le plus intriguant a été le dévoilement de Grace, qui utilisera Cardano comme réseau d’information pour traiter les fonctions cognitives.

L’ère à venir de l’IA

Grace est un robot IA construit par Hanson Robotics et SingularityNET. Elle est conçue pour les soins de santé et peut parler anglais et coréen.

«Elle peut également mesurer la réactivité des gens et refléter leurs émotions, l’aidant non seulement à poser des diagnostics, mais aussi à répondre avec empathie.»

Source : iohk.io

IOHK affirme que fonctionner sur la chaîne Cardano fournit à Grace le plus haut niveau de fonctionnalité en termes de traitement des données biographiques plus rapidement, de manière plus sécurisée et à moindre coût.

Le PDG de SingularityNET, Ben Goertzel, a déclaré que l’importance de la santé physique et mentale était souvent négligée avant la pandémie. Mais cette technologie peut être utilisée pour répondre à de tels besoins à mesure que nous avançons.

« C’est pourquoi des solutions comme Grace sont si importantes pour lutter contre la solitude et alléger le fardeau des travailleurs de première ligne. Et grâce aux capacités de pointe de Cardano, elle pourra évoluer pour relever ce défi mondial. »

Cependant, Grace n’est pas encore au stade de remplacer les travailleurs de la santé humaine. Goertzel a déclaré qu’ils amélioreraient ses capacités dans les années à venir pour remplir des fonctions plus critiques dans les établissements de santé et médicaux pour personnes âgées.

