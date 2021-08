Les avis sur les applications Play Store sont sur le point de devenir beaucoup plus utiles

in

Google apporte quelques modifications à la façon dont les avis sur le Play Store sont affichés, ce qui devrait offrir aux utilisateurs une vue plus personnalisée.

Plus tard cette année, les avis seront spécifiques à l’emplacement, ce qui signifie que vous ne pourrez voir que les avis du pays dans lequel vous êtes basé. De plus, Google dit que l’année prochaine, les avis refléteront le type d’appareil utilisé pour parcourir sur, pour mieux refléter le type d’expérience que vous pouvez attendre de l’application.

Google indique que les modifications sont apportées “parce que l’expérience de l’application peut varier en fonction de la région de l’utilisateur et du type d’appareil, les notes globales ne disent pas toujours toute l’histoire”. Par exemple, vous pouvez afficher une application sur un smartphone avec d’excellentes critiques, mais l’expérience de l’application sur une tablette peut être assez insuffisante. De plus, un bogue peut affecter l’application dans un pays, mais peut nuire à l’évaluation globale de l’application.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En ce qui concerne les types d’appareils, les avis seront différenciés selon que vous utilisez Chrome OS, Android Auto, Wear OS, une tablette ou l’un des meilleurs téléphones pliables.

Avec ce changement, Google affirme qu’il sera plus facile pour les développeurs “de repérer les opportunités sur divers types d’appareils et de suivre l’impact des expériences améliorées”. De cette façon, les développeurs peuvent apporter les modifications nécessaires à certaines expériences d’applications basées sur l’appareil.

Source : Google

Les changements spécifiques à l’emplacement seront déployés en novembre, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir un changement notable dans les notes une fois qu’il sera déployé. Google dit qu’il analysera les changements auxquels les applications peuvent s’attendre dans leurs notes et informera les développeurs à l’avance si leur application peut s’attendre à un écart de plus de 0,2 étoiles en raison du changement, leur donnant le temps d’ajuster leur expérience d’application en conséquence.

Google met également à jour la console Play Store pour aider les développeurs à repérer ces opportunités d’améliorer leurs applications. Cela inclut de nouvelles dimensions et filtres de type d’appareil pour les évaluations, des sélections de dates plus granulaires pour l’affichage des données et des téléchargements CSV de certaines données d’application.

parce que des raisons

Pourquoi le Pixel 5a existe-t-il ?

Le Google Pixel 5a est enfin là, avec une batterie plus grosse et des fonctionnalités importantes comme la résistance à l’eau. Mais une question plus importante que ce qu’est le Pixel 5a est de savoir pourquoi il existe même.