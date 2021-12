Les avocats critiquent le procès de John Eastman contre Verizon

John Eastman, un ancien professeur de droit qui a rédigé une note juridique tristement célèbre qui disait que le vice-président de l’époque Mike Pence avait le pouvoir d’ignorer les résultats de l’élection présidentielle de 2020 au nom du président de l’époque Donald Trump, poursuit la société de télécommunications Verizon, ainsi que le comité spécial de la Chambre des États-Unis sur l’attaque du 6 janvier et le président du comité, dans le but d’empêcher les enquêteurs du Congrès d’obtenir ses relevés de téléphone portable.

Déposée lundi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, la poursuite demande une injonction en faisant valoir que l’assignation du comité a été délivrée « dans le but de faire appliquer la loi plutôt que des fins législatives » et est donc « invalide et inapplicable ». Le dépôt soulève également le privilège avocat-client et les réclamations constitutionnelles.

« Sans préavis au Dr Eastman, le comité J6 a délivré une assignation à comparaître à Verizon demandant des enregistrements pour le téléphone portable personnel du Dr Eastman », indique le procès, arguant que l’absence d’un tel avis viole une loi fédérale concernant la divulgation requise des données des clients.

Des citations à comparaître ont été récemment délivrées à au moins 10 personnes considérées comme des membres du cercle restreint de l’ancien président pour des informations liées à l’attaque du 6 janvier contre le siège national du gouvernement législatif.

Des citations à comparaître distinctes ont été délivrées à Verizon pour demander plusieurs catégories de données liées à certains numéros de téléphone considérés comme pertinents pour l’enquête en cours du Congrès. Le numéro d’Eastman est apparu dans cette collection de numéros avec les numéros de téléphone de plusieurs organisateurs du rassemblement du 6 janvier. Quatre de ces organisateurs ont déposé leur propre plainte contre Verizon lundi dans le but d’empêcher l’entreprise de se conformer à la demande du gouvernement.

Le procès d’Eastman vise principalement à empêcher les enquêteurs du Congrès d’obtenir tous les « enregistrements détaillés d’appels, de messages (SMS et MMS), de protocole Internet (IP) et de connexion de données » associés à son numéro de téléphone « y compris tous les numéros de téléphone, adresses IP ou appareils qui communiquait avec [his number] via des appels, des messages, des messages vocaux et des connexions de données entrants, sortants et routés remis et non remis » sur une période de trois mois.

Plusieurs avocats, experts juridiques et membres du commentaire général ont immédiatement critiqué plusieurs aspects du dossier Eastman.

« Cette plainte est l’équivalent juridique de la sueur du flop – le mec est *terrifié*, et j’ai hâte que le pays sache exactement pourquoi », a tweeté l’avocat en litige commercial. Akiva Cohen.

Notamment, il y a une faute de frappe dans le tout premier paragraphe.

« Le 3 novembre 2021 [sic] L’élection présidentielle a été l’une des plus controversées de l’histoire américaine », commence le procès – en se trompant immédiatement de date. « Une partie importante de la population en est venue à croire que l’élection était entachée de fraude, de non-respect de la loi électorale de l’État, d’inconduite des responsables électoraux et d’autres facteurs. »

Le procès fait en fait référence aux élections du 3 novembre 2020 entre Trump et l’actuel président Joe Biden.

Expert électoral et professeur de sciences politiques à l’Université de Floride Michael McDonald pris rapidement note de ce faux départ :

Enregistrements téléphoniques concernant l’élection présidentielle du 3 novembre *2021*. C’est bien de voir les personnes qui ont écrit les poursuites contre Kraken toujours travailler 🙄 https://t.co/J4xvEWDyeu – Michael McDonald (@ElectProject) 15 décembre 2021

Mais il existe également des préoccupations factuelles qui ne peuvent être attribuées à un simple oubli numérique ou à un manque de diligence.

« Le 6 janvier 2021, environ un demi-million de personnes se sont rassemblées pour un rassemblement » Sauvez l’Amérique « à l’extérieur de la Maison Blanche pour exercer leurs libertés d’expression et de réunion du Premier amendement et le droit de pétitionner leur gouvernement pour obtenir réparation de leurs griefs », affirme le procès- augmenter la taille de la foule de Trump de façon exponentielle. «Malheureusement, à trois kilomètres de là, au Capitole des États-Unis, plusieurs centaines de manifestants sont entrés dans le bâtiment du Capitole. Certaines des personnes qui sont entrées au Capitole ont commis des actes criminels, notamment des agressions et des dommages matériels. »

Professeur de droit à l’Université du Missouri Frank Bowman a fait le point sur les questions contenues dans les deuxième et troisième paragraphes :

1/2 On pourrait en dire autant. Un point petit mais révélateur est l’affirmation (paragraphes 2 et 3) qu’il y avait « 1/2 million » de personnes qui se sont rassemblées à la Maison Blanche le 6 janvier, tandis que « à 3 kilomètres de là, plusieurs centaines de manifestants sont entrés dans le Capitole ». Les estimations numériques et … https://t.co/L9Me0ewEEp – Frank Bowman (@FOBowman3) 15 décembre 2021

2/2 … les efforts transparents pour séparer le rassemblement de Trump de l’assaut du Capitole sont des distorsions si évidentes que tout juge lisant cette plaidoirie sera aliéné avant d’arriver au quatrième paragraphe. Celui qui a écrit cette chose ne connaît pas grand-chose à la profession d’avocat. – Frank Bowman (@FOBowman3) 15 décembre 2021

Cette récitation incorrecte des faits a également été notée par Liz Dye rédaction pour le site juridique Above the Law. Dans son analyse, Dye note également que la nature « non contenue » de l’assignation de Verizon est susceptible de profiter aux intérêts du Congrès à la fin (c’est-à-dire qu’il y a une différence entre demander des journaux d’appels et rechercher le contenu réel desdits appels).

Le procès d’Eastman attaque également la validité de l’assignation de Verizon sur la base de la « propre résolution d’autorisation » du comité.

« [T]L’absence du Comité de membres minoritaires valablement nommés ou d’un « membre minoritaire de rang » valablement nommé rend une telle conformité impossible », le dépôt par l’avocat Charles Burnham argumente. « Une citation à comparaître délivrée en violation des règles de la maison applicables est invalide. »

Cohen a critiqué cet argument juridique dans un long fil Twitter.

Oh. Ah, Jean. Allez donc. Comme, comptons les problèmes avec cet argument. Premièrement, « consultation » ne signifie pas « accord » ou « approbation ». Cela signifie simplement que la résolution de la Chambre exigeait que Pelosi en discute avec McCarthy. Ce qu’elle a fait pic.twitter.com/WXvCX53HFJ – Akiva Cohen (@AkivaMCohen) 15 décembre 2021

Troisièmement, aucun tribunal ne touche à cet argument avec une perche de dix pieds. Il s’agit d’une « question politique » classique non justiciable pic.twitter.com/MsdUbOhx7X – Akiva Cohen (@AkivaMCohen) 15 décembre 2021

Les tribunaux n’interviendront pas dans les opérations d’une branche paritaire du Congrès pour déterminer le niveau précis de « consultation » requis par une résolution de la Chambre. Ils ne le sont tout simplement pas. C’est une question politique qui sera tranchée par la Chambre elle-même. pic.twitter.com/s9DYdHJZbN – Akiva Cohen (@AkivaMCohen) 15 décembre 2021

Le procès prétend également qu’Eastman « est un professeur de droit ». Il a «démissionné» (ou «retraité») de l’Université Chapman après sa participation au rassemblement qui a précédé l’attaque de Capitol Hill – et un démêlage public avec l’administration universitaire au sujet de sa relation avec Trump.

Law&Crime a contacté Burnham pour lui demander où, le cas échéant, Eastman était actuellement employé en tant que professeur, mais aucune réponse n’a été immédiatement reçue au moment de la publication.

[image via YouTube screengrab]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]