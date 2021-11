Les avocats d’Amazon se sont retirés de l’audience de la CCI: FRL

FRL faisait référence à une audience du 24 novembre concernant un avis de justification (SCN) émis par CCI à Amazon plus tôt.

Future Retail Ltd (FRL), qui est impliqué dans une âpre bataille juridique avec le géant américain de la vente au détail Amazon, a accusé dimanche les conseils de ce dernier de se retirer d’une audience de la Commission indienne de la concurrence (CCI) la semaine dernière.

Cela est intervenu après que le chien de garde antitrust a déclaré que l’audience ne pouvait pas être reportée pour donner à Amazon plus de temps pour présenter des observations orales, a déclaré Future Retail dans une mise à jour réglementaire dimanche.

« A ce stade, les conseils d’Amazon, au mépris total des normes et au mépris total de l’autorité réglementaire indienne, ont refusé d’argumenter la question et se sont retirés de la procédure pour tenter d’intimider la CCI », a-t-il déclaré.

FRL faisait référence à une audience du 24 novembre concernant un avis de justification (SCN) émis par CCI à Amazon plus tôt. L’avis a été publié sur la base d’une plainte déposée par Future Coupons Private Ltd (FCPL), qui détient près de 10 % de FRL, accusant Amazon d’avoir fait de fausses déclarations tout en sollicitant l’approbation de la CCI pour investir dans la société.

Lors de l’audience de la CCI, Amazon a également tenté de « bloquer » l’audience en déclarant qu’elle avait déposé une demande d’autorisation spéciale auprès de la Cour suprême.

« Lorsqu’elle n’a pas réussi à obtenir réparation de la Cour suprême, elle a alors demandé un ajournement à la CCI, et lorsque cela a été refusé, en signe de mépris flagrant pour une autorité statutaire indienne, cette entreprise américaine de mille milliards de dollars a quitté l’audience. «

« La conduite d’Amazon sent l’arrogance », a-t-il déclaré, ajoutant que CCI devrait traiter cette « conduite d’Amazon de manière appropriée ».

Auparavant, les administrateurs indépendants de FRL avaient allégué que les soumissions d’Amazon devant la CCI étaient complètement « contradictoires » et ont réitéré leur demande de révocation d’une approbation de la CCI donnée il y a deux ans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.