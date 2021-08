Les avocats d’Amber Heard s’attaquent à l’accusation de diffamation de l’acteur

Les avocats d’Amber Heard ont demandé aux avocats de Johnny Depp de présenter des preuves montrant que sa carrière avait été blessée après que Heard a publié un éditorial sur le fait d’être un survivant de la violence domestique. Depp a déposé une plainte en diffamation de 50 millions de dollars contre son ex-femme en mars 2019 dans l’éditorial du Washington Post de décembre 2018, affirmant que sa carrière avait été touchée par les allégations de Heard, bien qu’elle ne l’ait pas nommé dans l’essai. Le procès a été déposé en Virginie, où le Post est publié.

Les avocats des deux acteurs se trouvaient vendredi au tribunal du comté de Fairfax, en Virginie, pour décider quels documents seraient nécessaires comme preuves, rapporte Courthouse News. L’un des avocats de Heard, Benjamin Rottenbord, a qualifié Depp de « plaideur en série » et il « doit prouver » que l’éditorial a nui à sa carrière. Les avocats de Depp ont nié les allégations de Heard, l’avocat Benjamin Chew ayant déclaré à la juge en chef du tribunal de circuit Penney Azcarate qu'”aucune autre femme sur la planète” n’avait accusé Depp de violence domestique.

Heard a épousé Depp en février 2015 et a demandé le divorce en mai 2016, date à laquelle elle a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire et l’a accusé d’avoir été abusif au cours de leur relation. Le divorce a été finalisé en janvier 2017, Depp acceptant de payer à Heard un règlement de 7 millions de dollars, qu’elle s’est ensuite engagé à verser à l’ACLU et à l’hôpital pour enfants de Los Angeles. (En janvier 2021, Depp a accusé Heard de ne pas avoir fait le don. Son équipe a déclaré que les dons avaient été retardés en raison des batailles judiciaires en cours entre les deux. Un juge de New York a récemment partiellement accordé une demande à Depp, jugeant que l’ACLU devait publier des documents confirmant si Heard a fait le don comme elle l’a promis.)

En décembre 2018, Heard a publié un éditorial dans le Washington Post sur l’impact du fait d’être victime de violence domestique sur sa carrière. Elle n’a pas nommé Depp, mais il a déposé une plainte en diffamation de 50 millions de dollars contre elle, l’accusant d’avoir été abusive au cours de leur relation. Il a également affirmé que l’éditorial lui avait fait perdre des rôles, soulignant que Disney avait annoncé son intention de faire un film Pirates des Caraïbes sans lui. L’affaire devrait être jugée en avril 2022.

Avant le début du procès, l’audience de vendredi a également vu les avocats de Heard demander à l’équipe de Depp de révéler quels témoins potentiels sur la liste de Depp sont ses employés ou des personnes qui ont reçu des cadeaux de sa part. “Nous avons le droit de voir ce qu’il leur a payé”, a déclaré Rottenborn, note Courthouse News. Azcarte a décidé que les témoins devront révéler s’ils ont reçu des cadeaux de 5 000 $ ou plus, mais les employés de Depp ne pouvaient pas divulguer leurs salaires.

Le mois dernier, les avocats de Heard ont tenté de faire rejeter l’affaire de diffamation pour la troisième fois. Azcarte prend cette motion en délibéré. Les deux premières tentatives ont été refusées par le juge précédent dans l’affaire, le juge en chef Bruce White, qui est maintenant à la retraite.

En janvier 2018, Depp a poursuivi News Group Newspapers pour diffamation au Royaume-Uni après que The Sun l’ait qualifié de “batteur de femme” dans un article. En novembre 2020, la Haute Cour de justice a statué contre Depp. L’acteur a fait appel du verdict mais a été rejeté en mars.