Les avocats de Cuomo poursuivent leurs attaques contre la crédibilité des accusatrices ⋆ .

Lors d’une conférence de presse en fin d’après-midi vendredi, les avocats représentant le gouverneur de New York Andrew Cuomo et la Chambre exécutive ont critiqué la façon dont le bureau du procureur général de l’État a géré la publication d’un rapport de 165 pages qui soutenait les allégations de harcèlement sexuel contre lui.

En outre, Rita Glavin, l’avocate représentant personnellement Cuomo, a déclaré aux journalistes que l’enquête de cinq mois avait été chorégraphiée pour soutenir “un récit prédéterminé” contre le gouverneur en difficulté à trois mandats. Il fait maintenant face à des appels plus forts à sa démission et à une plus grande menace de destitution, car les législateurs de l’État ont demandé des documents de l’enquête pour leur propre examen.

“Je connais la différence entre monter un dossier contre une cible et faire une enquête indépendante avec un esprit ouvert”, a déclaré Glavin, un ancien procureur fédéral. “Et il n’y a pas eu d’enquête ouverte dans cette affaire.”

Glavin a également distingué deux des 11 femmes qui ont fait des allégations contre le gouverneur, dont Lindsey Boylan, la première à alléguer du harcèlement avec des déclarations en ligne en décembre et février.

Boylan, a déclaré Glavin, n’a pas quitté l’administration en raison d’un environnement de travail toxique. Au lieu de cela, elle a volontairement démissionné après avoir été confrontée à des plaintes contre elle dans l’administration. Quelques jours plus tard, elle a cherché à récupérer sa position mais a été repoussée.

Le rapport publié mardi a révélé qu’après que Boylan a publié un tweet à la fin de l’année dernière qualifiant Cuomo d’agresseur, la secrétaire du gouverneur Melissa DeRosa a demandé une copie du dossier de Boylan. Quelques jours plus tard, après que Boylan a tweeté que Cuomo l’avait harcelée, ce fichier a été envoyé à des journalistes sélectionnés avec une déclaration rejetant ses affirmations comme étant sans vérité.

Une demi-heure après la fin de la conférence de presse de vendredi, Boylan s’est de nouveau rendu sur Twitter et a publié : “Nous ne serons pas intimidés.”

Glavin a également cherché à percer des trous dans le cas d’un assistant anonyme qui a affirmé que Cuomo l’avait pelotée dans le manoir exécutif. L’avocat du gouverneur a déclaré que la chronologie que la femme avait donnée à l’Albany Times-Union dans son compte ne correspondait pas aux dossiers de l’État.

Pour commencer, Glavin a déclaré qu’au lieu d’être appelée à la hâte pour réparer le téléphone de Cuomo, elle était en fait là pendant plusieurs heures à la date en question en novembre dernier.

L’assistante a affirmé que Cuomo était passée sous son chemisier et lui avait attrapé la poitrine pendant qu’ils prenaient un selfie. Le rapport indiquait que l’assistante n’avait pas l’intention de se manifester jusqu’à ce qu’elle entende le gouverneur des mois plus tard nier avoir touché quelqu’un de manière inappropriée.

Plus tôt vendredi, le New York Post a rapporté que l’assistant avait déposé une plainte contre Cuomo auprès du shérif du comté d’Albany. Le shérif Craig Apple a déclaré au journal que le gouverneur pourrait être arrêté sur la base de l’enquête de son bureau.

Alors que l’assistante a affirmé qu’elle tremblait pendant et après la rencontre, Glavin a déclaré que d’autres informations réfutaient cela.

«Elle ne travaillait pas seulement avec le gouverneur. Elle travaillait avec d’autres membres du personnel », a déclaré Glavin. «Les e-mails qu’elle a envoyés pendant qu’elle était au manoir reflètent qu’elle plaisantait pendant qu’elle était là. Elle mangeait des collations et elle a même proposé de rester plus longtemps au manoir une fois son travail terminé.

Les commentaires de Glavin ont été critiqués sur les réseaux sociaux alors que la conférence se poursuivait.

“L’équipe juridique de Cuomo choisit la voie du caniveau et continue de salir les victimes”, a tweeté la représentante américaine Elise Stefanik, R-New York.

Paul Fishman, un avocat représentant la chambre, a déclaré que son rôle était de veiller à ce que les enquêteurs aient accès aux milliers de dossiers et documents qu’ils ont demandés. Lui et son collègue avocat Mitra Hormozi ont également représenté les employés de la chambre qui n’avaient pas d’autre représentation légale et pour garantir que la chambre et les travailleurs reçoivent un traitement équitable.

Il a déclaré aux journalistes qu’il y a quelques semaines, l’avocat de la chambre avait demandé au bureau du procureur général une ébauche du rapport afin qu’ils puissent examiner et déterminer s’il comportait des inexactitudes. Cette demande a été refusée et personne n’a vu le rapport jusqu’à ce que James le publie mardi matin.

Après la publication du rapport, James a publié une autre déclaration disant que l’Assemblée de l’État, qui pourrait envisager de voter pour destituer Cuomo, a demandé toutes les preuves pertinentes pour leur examen.

Fishman a ajouté qu’au cours des trois jours qui ont suivi la libération, il n’était au courant d’aucun avocat possédant une copie du témoignage de son client. C’est un problème parce que ceux qui ont témoigné n’ont pas eu la chance d’examiner le dossier et de s’assurer qu’il est exact.

“C’est également un problème particulier pour ce gouverneur et la chambre alors que nous répondons à ce rapport”, a-t-il déclaré. « Parce que, comme vous pouvez l’imaginer, en tant qu’avocats, ce que nous aimons faire, ce que nous devons faire, ce que nous avons le droit de faire au nom de notre client, c’est de voir les preuves afin que nous puissions y répondre correctement. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas.

Vendredi, en réponse à la conférence de presse des avocats, un porte-parole de James a déclaré dans un communiqué que les législateurs auront accès à une “production continue de transcriptions d’entretiens” et que celles-ci seront expurgées si nécessaire.

Fabien Levy a également critiqué les efforts visant à remettre en question la crédibilité de tout accusateur, car leurs affirmations ont été étayées par “une montagne de preuves”. Levy a également noté que le gouverneur avait personnellement demandé à James de superviser l’enquête menée par les avocats externes Joon Kim et Anne Clark.

« Les enquêteurs indépendants sélectionnés sont des professionnels largement respectés, reconnus pour leur capacité juridique et d’enquête », a déclaré Levy. « Attaquer cette enquête et tenter de saper et de politiser ce processus enlève le courage dont font preuve ces femmes. »