Les avocats de Ghislaine Maxwell demandent le licenciement, citent l’affaire Bill Cosby ⋆ 10z viral

Les avocats de Ghislaine Maxwell ont cité un accord de non-poursuite similaire à celui obtenu par Bill Cosby en cherchant à abandonner l’affaire de trafic sexuel contre le mondain britannique et associé de Jeffrey Epstein.

Cosby, 83 ans, a été libéré de prison mercredi après avoir purgé plus de deux ans d’une peine de trois à 10 ans pour une condamnation en 2018 pour avoir drogué et agressé sexuellement une femme en 2004. La Cour suprême de Pennsylvanie a annulé la condamnation, fondant la décision au motif que Cosby avait un accord avec un ancien procureur selon lequel il ne serait pas inculpé dans cette affaire.

De gauche à droite, le promoteur immobilier américain Donald Trump et sa petite amie (et future épouse), l’ancienne mannequin Melania Knauss, le financier (et futur délinquant sexuel condamné) Jeffrey Epstein et la mondaine britannique Ghislaine Maxwell posent ensemble au club Mar-a-Lago, Palm Beach, Floride, 12 février 2000. (Photo de Davidoff Studios/.)

Vendredi soir, les avocats de Maxwell, 59 ans, ont fait valoir dans une lettre adressée à la juge du tribunal de district américain Alison Nathan que son affaire devrait également être classée car elle avait un NPA similaire et se trouve “dans une situation similaire” à celle de Cosby, ont-ils ajouté.

“Le gouvernement essaie de revenir sur son accord et de poursuivre Mme Maxwell plus de 25 ans plus tard pour les mêmes infractions pour lesquelles elle a obtenu l’immunité dans le NPA”, ont écrit les avocats. Maxwell, un « confident » autoproclamé du financier Jeffrey Epstein, aurait recruté des filles mineures pour un réseau de trafic sexuel qu’il dirigeait de 1997 à 2004 environ. Epstein, 66 ans, a été retrouvé mort en août 2019 d’un suicide présumé dans sa cellule de prison où il était détenu pour trafic sexuel.

Ghislaine Maxwell ne peut pas supprimer les preuves que le gouvernement a obtenues d’une assignation à comparaître devant un grand jury des dossiers de son litige civil avec Virginia Giuffre, un juge fédéral statué dans son affaire pénale. pic.twitter.com/KPSIZW3fEp – Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 1er juillet 2021

Déjà confronté à six chefs d’accusation de participation au réseau de trafic sexuel d’Epstein, Maxwell a été frappé de deux nouvelles accusations en mars, prolongeant la durée du complot présumé en raison de l’implication d’une victime présumée supplémentaire.

Nouveau: Deux jours plus tard— “Les avocats de Ghislaine Maxwell citent la victoire de Bill Cosby, affirmant que son cas présente une” situation similaire “” Mon dernier, @lawcrimenews. Lisez la lettre de l’avocat du trafiquant sexuel accusé à l’intérieur : https://t.co/PDbGyvkpvQ pic.twitter.com/UCzyPUkY1U – Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 2 juillet 2021

Maxwell a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à 80 ans de prison.