Les avocats de Josh Duggar essaient de prétendre qu’il n’a jamais agressé ses sœurs

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les avocats de Josh Duggar affirment maintenant que l’alun de la télé-réalité n’a peut-être pas agressé cinq jeunes filles à l’adolescence – bien qu’il l’ait avoué en 2015 – après que les procureurs eurent demandé d’inclure l’incident dans son affaire de pédopornographie. Les avocats de Duggar disent qu’il n’a jamais été inculpé ou arrêté pour cette situation, qu’il n’y a aucune preuve qu’il ait commis le crime pour établir ledit précédent pour son prétendu « intérêt sexuel pour les jeunes filles ».

Duggar est à quelques semaines d’être jugé pour deux chefs de possession de pornographie juvénile. Il a été arrêté en avril de cette année et a séjourné chez des amis de la famille dans l’Arkansas jusqu’au début de son procès, qui est prévu pour le 30 novembre.

En 2015, un rapport de police publié montrait que le père de Josh, Jim Bob Duggar, avait avoué aux autorités que son fils avait caressé les seins et les parties génitales de quatre de ses sœurs ainsi qu’une jeune baby-sitter alors qu’elles dormaient chez les parents. Duggar a ensuite fait une déclaration, avouant et s’excusant pour l’acte.

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, les avocats de Duggar se sont battus contre la décision des procureurs en affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de l’acte. « Il ne fait aucun doute que les allégations en cause surviennent à un moment où Duggar était un enfant et les allégations en cause dans cette affaire surviennent à un moment où Duggar avait la trentaine », indiquent les documents. « En outre, il ne fait aucun doute que Duggar n’a jamais été inculpé d’un crime lié à ces allégations. »

La défense de Duggar a également affirmé qu’il n’était pas explicite si les « allégations non inculpées » constituaient réellement un crime en vertu de la loi de l’Arkansas. « Le rapport est fortement rédigé et, surtout, ne comprend aucun nom ou date de naissance de toute personne impliquée, ce qui rend extrêmement difficile pour quiconque, et encore moins pour cette Cour en se prononçant sur l’application de la règle 414, de déterminer si Duggar a réellement commis les actes allégués dans le rapport et si la conduite, si elle était commise, constituait un crime, en particulier à la lumière des défenses affirmatives clairement énoncées dans la loi », ont indiqué les documents, ajoutant que les allégations précédentes pourraient « induire un jury en erreur » puisqu’elles ne concernent pas au cas actuel.

L’État a déposé une demande plus tôt ce mois-ci pour utiliser les informations devant les tribunaux. « Plus précisément, le gouvernement remarque son intention de présenter des preuves qu’en 2002 et 2003 environ… le défendeur a tenté et a effectivement commis un crime tel que défini par la loi de l’État de l’Arkansas impliquant un contact entre toute partie du corps de l’accusé et les organes génitaux ou l’anus d’un enfant, à savoir , agression sexuelle au deuxième degré. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.