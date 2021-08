Les avocats de Josh Duggar tentent de faire abandonner les accusations de pornographie juvénile

Josh Duggar devrait être jugé plus tard cette année, à la suite d’une arrestation pour possession présumée de pornographie juvénile, mais ses avocats tentent maintenant de faire abandonner les charges. Selon l’Arkansas Democrat-Gazette, les avocats de Duggar ont déposé des requêtes en justice pour que l’affaire soit rejetée. Ils affirment que les autorités “n’ont pas réussi à préserver des preuves potentiellement à décharge” lors de recherches qui avaient déjà été effectuées dans le parc de voitures d’occasion de Duggar à Springfield, dans l’Arkansas.

La défense allègue que plusieurs personnes ont eu accès à l’ordinateur de travail de Duggar, qui contenait de la pornographie juvénile, et que les enquêteurs n’ont pas correctement conservé les preuves connexes. Notamment, des responsables gouvernementaux ont déclaré qu'”aucune preuve d’activité criminelle” n’avait été découverte sur des appareils électroniques appartenant à des témoins interrogés et fouillés. Les avocats de Duggar soutiennent également que l’affaire devrait être classée en raison de ce qu’ils prétendent être une nomination inappropriée des deux secrétaires par intérim du département américain de la Sécurité intérieure pendant la période d’enquête sur Duggar.

Vous vous souvenez quand le GAO et les juges fédéraux ont découvert que les dirigeants par intérim du DHS de Trump avaient été nommés illégalement ? Les avocats de Josh Duggar viennent de citer cela dans le but de lancer son acte d’accusation de pornographie juvénile. https://t.co/zY9xv7COdE – Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 20 août 2021

Les avocats de Duggar ne se sont pas arrêtés là, car ils ont également déposé des requêtes pour supprimer des preuves qu’ils prétendent avoir été acquises par des moyens trompeurs. La défense allègue qu’un juge n’a pas été entièrement renseigné sur les fichiers que les enquêteurs ont pu télécharger à partir de l’ordinateur du bureau de stationnement de Duggar. Les avocats affirment également que les enquêteurs ont attendu plus longtemps qu’ils n’auraient dû pour exécuter leur mandat, ce qui l’a rendu obsolète.

Enfin, la défense souhaite également que toutes les déclarations de Duggar aux autorités soient supprimées en raison de la prise de son téléphone avant qu’il ne puisse téléphoner à son avocat. Ils ajoutent dans cette requête qu’il a été interrogé en l’absence d’un avocat. Les avocats de Duggar ont également inclus une motion visant à supprimer les photos de preuves prises des pieds et des mains de l’ancienne star de la télé-réalité.

L’ancienne star de 19 Kids and Counting a été arrêtée par des shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré sous la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de cautionnement.

Duggar a depuis été libéré sous caution et reste chez un ami de la famille. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec des mineurs, autres que ses propres enfants. Le père de six enfants serait autorisé à avoir des “contacts illimités” avec ses enfants, cependant, sa femme – qui est actuellement enceinte du septième enfant du couple – doit être présente pour les visites. Son procès doit s’ouvrir en novembre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.