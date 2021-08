Les avocats de Josh Duggar tentent d’utiliser la faille de Donald Trump pour annuler les accusations de pornographie juvénile

L’équipe juridique de Josh Duggar a sorti une nouvelle arme de défense dans son affaire de pédopornographie. L’équipe de Duggar a tenté de faire rejeter ses accusations depuis que l’enquête sur les ordinateurs de son concessionnaire automobile a eu lieu sous la direction de différents départements de la Sécurité intérieure, qui, selon eux, ont été « illégalement nommés » par l’ancien président Donald Trump.

Le secrétaire Kevin McAleenan était à la tête du département lorsque Duggar a fait l’objet d’une enquête en 2019. L’enquête a ensuite été confiée au secrétaire par intérim Chad Wolf, qui a également succédé à Trump. Le Government Accountability Office a reconnu plus tard que les deux nominations avaient été faites illégalement. Les juges fédéraux ont ensuite emboîté le pas et annulé plusieurs des actions du bureau au cours de leur mandat.

L’avocat de Duggar, Justin Gelfand, a déposé une requête en non-lieu de 14 pages. « Comme les actions du DHS HSI dans cette affaire ont toutes été menées sous l’autorité d’individus qui agissaient en tant qu’officiers des États-Unis en violation à la fois de la clause de nomination et du régime législatif fédéral applicable aux titulaires de fonctions temporaires, l’enquête s’est déroulée sans autorité légale. ,” il a écrit. « Parce que les violations de la clause de nomination sont de nature structurelle, Duggar n’a pas besoin de faire preuve de préjudice pour obtenir réparation. »

Duggar a été arrêté et accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile en mai de cette année. Ses avocats soutiennent que certains des événements qui ont eu lieu lors de l’arrestation et qui ont suivi étaient illégaux et que plusieurs éléments de preuve devraient être supprimés devant le tribunal. Gelfand dit alors qu’il a signé un document qu’il était mirandisé, cela ne s’est pas produit au moment de son arrestation, mais plutôt plus tard. « Les agents ont ensuite mené un long interrogatoire de Duggar », a écrit Gelfand. “Aucun avocat n’était présent à aucun moment pendant l’interrogatoire de Duggar lorsqu’il aurait fait certaines déclarations.”

“Ainsi, parce que Duggar a clairement affirmé son droit de parler avec son avocat, Duggar n’aurait jamais dû être interrogé sans la présence physique d’un avocat, même s’il aurait par la suite signé un formulaire de renonciation à Miranda”, a-t-il poursuivi. Duggar a également demandé au juge de supprimer les photos de ses mains et de ses pieds pendant sa détention et de tenir une audience de preuve après avoir déclaré que l’accusation n’était pas entièrement disposée à fournir toutes les preuves recueillies.