Les avocats de l’armurier ‘Rust’ Hannah Gutierrez-Reed suggèrent un sabotage

Hannah Gutierrez-Reed — l’armurier de « Rust » — fait la suggestion d’une bombe que peut-être quelqu’un a intentionnellement mis une balle réelle dans une boîte de munitions factices.

Les avocats de Gutierrez-Reed Jason Bowles et Robert Gorence est apparu mercredi sur « Aujourd’hui » pour exposer leur théorie du « sabotage », et est allé jusqu’à considérer les coupables potentiels.

Ils ont révélé que la personne qui aurait pu glisser dans la balle réelle aurait eu accès et la possibilité de le faire entre 11 heures et 13 heures … lorsque les munitions ont été laissées sans surveillance à l’extérieur sur un plateau.

Ils disent également qu’Hannah n’était même pas dans l’église pendant l’incident car ce n’était pas une séance de tournage, ni une répétition, mais une opportunité de déterminer les angles de caméra.

Ce qu’ils ont admis, cependant, c’est que la chambre du pistolet a en effet été inspectée et tournée par leur client – et ils disent qu’elle a mis 6 cartouches (pensant qu’ils étaient tous des mannequins) … et n’a pas réalisé qu’une cartouche vivante avait été placée dans le mélange. Après cela, elle l’a mis en gage à l’assistant réalisateur David Salles … qui est ensuite entré dans l’église avec Alec Baldwin et le reste de l’équipage.

C’est bien plus d’informations que ce qu’elle a initialement offert la semaine dernière – lorsqu’elle a prononcé des remarques relativement brèves qui exprimé ses condoléances pour la famille de Hutchins… mais a insisté sur le fait qu’elle ne savait pas comment des cartouches de munitions vivantes se sont retrouvées sur le plateau.

Gutierrez-Reed a également insisté sur le fait qu’elle et le chef accessoiriste prenaient le contrôle de toutes les armes à feu sur le plateau chaque jour, tout en disant qu’elle n’avait jamais vu personne utiliser les armes à feu ou y mettre des balles réelles non plus. Elle dit qu’elle n’aurait jamais permis cela, car la sécurité est sa priorité absolue au travail.

Elle a également souligné qu’elle avait été sélectionnée pour 2 postes sur « Rust » – ce qui, selon elle, rendait difficile la concentration sur les tâches d’armurier…

Ses avocats n’ont pas caché où était le blâme – arguant que ce n’était PAS avec Hannah. Ils disent: « L’ensemble de la production est devenu dangereux en raison de divers facteurs, y compris le manque de réunions de sécurité. Ce n’était pas la faute d’Hannah. »

Bien sûr, il y a beaucoup de globes oculaires dans sa direction – surtout vu combien pensent qu’elle aurait dû être celle qui main Alec le pistolet, et aussi de le vérifier correctement.

Il y a aussi le fait qu’elle était récemment apparue à exprimer un doute à propos de ses capacités en ce qui concerne le concert lui-même … reconnaissant qu’elle était plutôt verte pour être chef armurier.

Sur la base de cette nouvelle théorie, cependant, il semble qu’Hannah exprime sa confiance dans son travail sur l’ensemble « Rust ».