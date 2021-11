Les avocats de Nintendo frappent à nouveau, cette fois contre un jeu de hasard Mario NFT

Ici, nous voyons une représentation visuelle de Nintendo combattant quotidiennement les cas de violation du droit d’auteur.

Un projet de jeu non officiel qui utilisait les actifs de Super Mario pour promouvoir une plate-forme de jeu basée sur NFT a attiré l’attention de Nintendo, nous savons donc tous ce qui se passe ensuite.

Tel que rapporté par Kotaku, un système de crypto-monnaie connu sous le nom de « plate-forme 1-UP » se prépare à être lancé cette année, donnant aux utilisateurs la possibilité de participer à un jeu de style bataille royale où les joueurs peuvent parier sur des matchs pour gagner des NFT (un jeu controversé méthode de propriété des fichiers numériques qui utilise la technologie blockchain). Le problème ici – ou l’un des problèmes, du moins – est que la bataille royale elle-même semble être pleine d’actifs volés.

Vous pouvez voir quelques premières images du jeu en action ci-dessous.

Sans surprise, Nintendo a déjà commencé à s’attaquer de front au projet ; comme l’a remarqué l’utilisateur de Twitter @jycompany_, des vidéos relatives au projet sur YouTube ont déjà été supprimées à la demande de Nintendo.

Kotaku note que l’administrateur Telegram de la plate-forme 1-UP, connu sous le nom de « Link », a depuis défendu le projet, le qualifiant de « concept indépendant sympa » :

« Je suis responsable de communauté pour une équipe anonyme travaillant sur un concept indépendant sympa. L’objectif était d’innover en plus d’une idée incroyable qu’infernoplus avait lancée en 2019. Nintendo les avait fermés pour avoir innové et est connu pour le faire. Nous vient d’en créer une version renforcée avec un système de combat. L’objectif était d’innover en privé au sein de la communauté pour montrer ce qui est possible si nous apportons tous de nouvelles idées. Nous avons juste l’impression que les idées d’entreprise se dessèchent et sont presque mortes. «