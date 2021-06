Les avocats de R. Kelly quittent le navire deux mois avant le procès pour racket

À seulement deux mois du début de son procès pour racket à Brooklyn, R. Kelly a officiellement perdu deux membres originaux de son équipe de défense.

Les avocats Steve Greenberg et Michael Leonard, qui représentaient le natif de Chicago, âgé de 54 ans, depuis que des accusations d’abus sexuels ont été portées contre lui en février 2019, ont officiellement demandé à se retirer de l’affaire Brooklyn lundi. Cependant, d’autres professionnels du droit (qui se préparent toujours à représenter la star du R&B au procès du 9 août) ont affirmé que R. Kelly avait licencié Greenberg et Leonard avant qu’ils ne décident de se retirer, selon le Chicago Sun Times.

De plus, R. Kelly lors d’une brève comparution devant le tribunal aujourd’hui a confirmé qu’il approuvait le remaniement de grande envergure de la représentation. Mais dans une lettre au président du tribunal, Greenberg a indiqué que ses raisons et celles de Leonard pour se retirer étaient « importants », avant de relayer qu’« il est impossible, à notre avis, pour nous de pouvoir continuer à représenter correctement M. Kelly sous les circonstances actuelles.

Il n’est pas clair si cette décision incitera le tribunal à reporter davantage l’affaire longtemps retardée (bien que l’un des avocats restants de Kelly ait déclaré qu’elle pouvait procéder comme prévu), et Greenberg et Leonard ont suggéré dans des déclarations que leur départ provenait des autres avocats de la défense. désir d’avoir une plus grande présence dans le procès qui approche à grands pas.

“En fin de compte, en tant qu’avocats plaidants et dans l’intérêt du client”, a écrit Leonard, “nous n’étions à l’aise professionnellement que de confier des responsabilités importantes au procès à ceux qui ont une expérience substantielle des procès criminels fédéraux devant jury.”

De plus, Greenberg a semblé faire référence à son départ de l’équipe de défense de Kelly dans une paire de tweets lundi. “Parfois, vous ne pouvez pas sauver quelqu’un d’eux-mêmes, peu importe à quel point vous essayez”, a-t-il écrit. “Parfois, les gens n’écoutent tout simplement pas et il n’y a rien que vous puissiez faire.”

Mais Greenberg et Leonard ont souhaité bonne chance à R. Kelly, et en plus d’affirmer que ces derniers avocats avaient été licenciés, une fois de plus, l’avocat restant ne semblait pas avoir commenté publiquement la question au moment de la publication de cet article. Pour référence, l’une de ces personnes, l’avocate du Michigan Nicole Becker, indique clairement sur son site Web qu’elle “se concentre UNIQUEMENT sur les crimes sexuels”.

Les deux autres avocats (dont l’un est basé à New York, l’autre a des cabinets d’avocats dans le New Jersey) semblent exercer des pratiques juridiques plus globales et multiformes.

Indépendamment de ces accusations de racket à Brooklyn, R. Kelly – qui a tenté en vain d’obtenir une caution à plusieurs reprises, y compris après avoir été agressé par un autre détenu en septembre dernier – fait face à des accusations de crime à Chicago (où il a été déclaré non coupable de 14 sur 14 de pédopornographie en 2008) et au Minnesota, pour avoir prétendument sollicité un mineur en juillet 2001.