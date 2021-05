Les avocats de Zuberi indiquent que l’agence gouvernementale a supprimé et a demandé à Zuberi de supprimer des documents ⋆ .

Les avocats de Imaad Shah Zuberi, dans une requête en libération en attente d’appel, ont déclaré que si l’idée que Zuberi s’était engagé dans une obstruction à la justice était liée à l’idée qu’il avait supprimé des courriels qui auraient pu être pertinents pour une enquête gouvernementale, l’accusation avait été “au courant de la défense »qu’une agence gouvernementale a supprimé les communications d’appareils que Zuberi possédait ou utilisait.

Le dossier indique également que l’agence a demandé à Zuberi de supprimer d’autres e-mails, tout en sachant qu’il faisait face à une enquête criminelle.

«Ici, la position du gouvernement sur l’obstruction à la justice, et le manque d’acceptation de la responsabilité qui en résulte, reposait fortement sur l’argument selon lequel Zuberi avait supprimé les courriels potentiellement pertinents pour l’enquête du gouvernement, et qu’il l’avait fait spécifiquement dans l’intention de faire obstacle à cette enquête,» les états de dépôt. «Mais en septembre 2020, l’accusation a appris de la défense que lors de réunions avec l’accusé, une agence des États-Unis avait supprimé des communications électroniques potentiellement pertinentes pour l’enquête du gouvernement à partir d’appareils appartenant ou utilisés par Zuberi. Cette même agence a ordonné à Zuberi de supprimer d’autres e-mails, sachant que Zuberi faisait l’objet d’une enquête criminelle. Ces actions et instructions du gouvernement américain ont conduit à la suppression d’e-mails potentiellement pertinents pour l’enquête et utiles pour le défendeur. “

“Tant l’incitation du gouvernement à l’appel de Zuberi avec une promesse illusoire que sa persistance à faire valoir que Zuberi a entravé la justice en supprimant les courriels même après avoir concédé l’avoir fait à la direction du gouvernement soutiennent le retrait du plaidoyer de Zuberi”, indique le dossier.

Le ministère de la Justice a annoncé en février que Zuberi avait été condamné à 12 ans de prison fédérale. Mais Zuberi cherche à faire appel de sa condamnation sur un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux.

«En novembre 2019, Zuberi a plaidé coupable à trois chefs d’accusation l’accusant d’avoir enfreint la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA) en faisant de fausses déclarations sur un dossier du FARA, une évasion fiscale et des contributions illégales à la campagne. En juin 2020, Zuberi a plaidé coupable dans une affaire distincte pour un chef d’entrave à la justice », a noté le DOJ.

Lien source