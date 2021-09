Les avocats du prince Andrew “affirment que les documents judiciaires dans une affaire de viol n’ont PAS été correctement signifiés” | Royale | Nouvelles

in

Les avocats de Mme Giuffre ont finalement signifié au duc d’York des documents concernant des allégations de viol et d’agression sexuelle dans une affaire civile. Cependant, l’agence de presse PA comprend que les avocats du duc n’acceptent pas que les documents lui aient été correctement signifiés. Il a été rapporté qu’ils prévoyaient de boycotter une audience du tribunal lundi et espèrent faire rejeter l’affaire civile de viol et d’agression sexuelle sur un point technique.

L’audience de lundi sera menée par le juge de district américain Lewis Kaplan, qui doit maintenant décider si Andrew a officiellement reçu les documents de l’affaire civile.

Si M. Kaplan accepte qu’il l’ait fait, le prince disposera d’un délai pour répondre.

Des documents judiciaires ont révélé que les documents de l’affaire civile ont finalement été acceptés par le chef de la sécurité du domicile du duc d’York à Windsor après avoir affirmé qu’il “évitait” les fonctionnaires.

L’avocat du prince Andrew, Gary Bloxsome, a également affirmé qu’un document signé par Mme Giuffre en 2009 pourrait invalider son action civile.

En 2009, elle a conclu un accord confidentiel en Floride avec Jeffrey Epstein qui peut contenir des clauses l’empêchant de prendre des mesures contre les personnes qu’elle a accusées d’être ses co-conspirateurs.

Une personne nommée est l’ancien avocat de Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz.

M. Dershowitz a été accusé d’agression sexuelle par Mme Giuffre, ne-Roberts, en 2019.

En août, Mme Giuffre aurait abandonné la plainte contre M. Dershowitz en raison du règlement d’Epstein, qui l’a dégagé de toute responsabilité.

M. Dershowitz pense maintenant que l’accord signé par Mme Giuffre en 2009 pourrait aider à faire rejeter l’affaire contre le prince.

Le professeur de droit de Harvard a déclaré hier: “Nous soupçonnons fortement que Virginia et ses avocats ont pu commettre une fraude devant le tribunal en intentant une action en justice contre le prince Andrew après avoir rejeté l’affaire de batterie contre moi.

“Les mêmes raisons de rejeter l’affaire contre moi semblent s’appliquer au prince Andrew. Ces documents devraient faire rejeter les accusations contre le prince Andrew. C’est une défense hermétique pour le prince Andrew et une fraude potentielle sur le tribunal.”

Hier, une déclaration sous serment a été déposée à New York par un « enquêteur d’entreprise et serveur de processus » basé à Londres.

Un homme du nom de Cesar Augusto Sepulveda, qui était employé pour signifier personnellement les papiers du tribunal, s’est rendu au Royal Lodge, le manoir du duc à Windsor, le 12 août.

Cependant, il a été accueilli par des agents de la police du Met qui gardaient la porte qui lui ont dit qu’ils “ne pouvaient élever personne en charge”.

Les agents du Met ont ensuite déclaré qu’ils avaient “pour instruction de ne permettre à personne d’y assister dans le but de servir une procédure judiciaire sur le terrain de la propriété”.

Les agents du Met ont ajouté qu’aucune documentation ne serait transmise par eux.

Le serveur des documents judiciaires a déclaré qu’il avait la forte impression que les agents à la porte avaient été « amorcés ».

Le serveur des papiers du tribunal, M. Sepulveda, est ensuite revenu le 27 août et on lui a de nouveau dit qu’il pouvait désormais laisser ses papiers et qu’ils seraient transmis.

L’avocat de Mme Giuffre, David Boies, a détaillé les efforts considérables déployés par son équipe juridique pour signifier au prince Andrew les documents judiciaires.

M. Boies a ensuite tenté de contacter cinq avocats différents de trois cabinets d’avocats dont ils avaient “des raisons de croire” qu’ils représentaient le prince Andrew.

L’équipe a également envoyé les mêmes documents par courrier électronique au courrier électronique public du duc d’York.

Ils ont ensuite reçu une réponse accusant réception de l’e-mail.

Selon M. Boies, les actes judiciaires ont été « correctement signifiés » conformément aux règles de la Convention de La Haye sur la notification à l’étranger des actes judiciaires.

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention de La Haye.

La signification des documents judiciaires a maintenant été ratifiée en vertu des règles de procédure civile requises par la Cour suprême d’Angleterre et du Pays de Galles.

L’audience initiale du tribunal pour l’affaire civile a lieu lundi à 21 heures, heure du Royaume-Uni, lors d’une conférence téléphonique devant un juge de New York.

Le prince Andrew a refusé de commenter l’affaire civile engagée contre lui, mais il a précédemment fermement nié les allégations de Mme Giuffre.