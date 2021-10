Les avocats du prince Andrew demandent l’ouverture d’un procès pour abus sexuel

NEW YORK (AP) – Les avocats du prince Andrew ont demandé vendredi à un juge de New York de rejeter une action en justice accusant le prince d’avoir abusé sexuellement d’un Américain à l’âge de 17 ans, affirmant que le prince « n’avait jamais abusé ou agressé sexuellement » la plaignante.

Dans des documents déposés devant le tribunal fédéral de Manhattan, un avocat d’Andrew a déclaré que la plaignante, Virginia Giuffre, pourrait bien être victime d’abus sexuels de la part du financier Jeffrey Epstein.

« Cependant, et sans diminuer le préjudice subi à la suite de l’inconduite présumée d’Epstein, le prince Andrew n’a jamais abusé ni agressé sexuellement Giuffre. Il nie sans équivoque les fausses allégations de Giuffre contre lui », selon les arguments signés par l’avocat Andrew Brettler.

Brettler a demandé que le procès soit rejeté ou que les avocats de Giuffre soient tenus de déposer à nouveau le procès avec une déclaration plus définitive de ses allégations.

Les avocats du prince Andrew ont demandé que la poursuite pour abus sexuel intentée contre lui soit rejetée. (PA)

« Accuser un membre de la famille royale la plus connue au monde d’inconduite grave a aidé Giuffre à créer une frénésie médiatique en ligne et dans la presse traditionnelle. Il est regrettable, mais indéniable, que le sensationnalisme et les insinuations aient prévalu sur la vérité », a déclaré le dossier.

« Giuffre a engagé ce procès sans fondement contre le prince Andrew pour obtenir un autre salaire à ses frais et aux dépens de ses proches. Les abus d’Epstein envers Giuffre ne justifient pas sa campagne publique contre le prince Andrew », ont déclaré les arguments écrits.

Giuffre a affirmé dans son procès en août que le prince l’avait maltraitée à plusieurs reprises en 2001. Andrew a déclaré avant même que les documents judiciaires ne soient déposés vendredi qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles avec elle.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’agression sexuelle à moins qu’elles ne choisissent de se manifester publiquement, comme l’a fait Giuffre.

Virginia Giuffre a longtemps allégué qu’elle avait été maltraitée par le duc d’York alors qu’elle était mineure. (.)

Brettler, qui a qualifié la poursuite de « sans fondement », avait inclus dans les arguments une copie d’un accord de règlement de 2009 qui, selon lui, protège son client contre les poursuites.

Selon les arguments en faveur d’Andrew, le règlement de Giuffre en 2009 concernant les plaintes pour trafic sexuel et abus sexuels contre Epstein incluait une libération générale de toutes les plaintes contre lui et de nombreuses autres personnes et entités.

« Pour éviter d’être entraîné dans de futurs litiges, Epstein a négocié cette large libération, insistant sur le fait qu’elle couvre toutes les personnes que Giuffre a identifiées comme cibles potentielles de futurs procès, quel que soit le mérite – ou l’absence – de telles réclamations. , ont déclaré les journaux.

Les pages du règlement conclu entre Giuffre et Epstein ont été noircies lorsqu’elles ont été incluses dans la soumission de vendredi en tant que « pièce A ». Le financier a été retrouvé mort à 66 ans dans sa cellule en 2019 en attendant un procès pour trafic sexuel dans une prison fédérale de New York. Sa mort a été considérée comme un suicide.

Une photo de 2001, incluse dans les dossiers du tribunal, montre le prince Andrew avec son bras autour de la taille de Virginia Giuffre, 17 ans, qui dit que Jeffrey Epstein l’a payée pour avoir des relations sexuelles avec le prince. Andrew a nié les accusations. En arrière-plan se trouve la petite amie d’Epstein, Ghislaine Maxwell. (Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis)

Plus tôt cette semaine, Brettler a déclaré dans une soumission écrite au juge que l’accord « libère le prince Andrew et d’autres de toute responsabilité présumée découlant des réclamations que Mme Giuffre a formulées contre le prince Andrew ici ».

Lorsqu’il a demandé que les documents soient déposés sous scellés, Brettler a déclaré que ni lui ni les avocats de Giuffre ne pensaient qu’il était nécessaire de garder secret l’accord de règlement de 2009, à l’exception du fait qu’il était sous scellés dans un autre litige civil devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Une audience sur cette affaire est prévue la semaine prochaine.