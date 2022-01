Les avocats du prince Andrew disent qu’il mettra fin à l’ouverture du procès

Le document est un accord de règlement de 2009 conclu entre Virginia Giuffre et le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein (Photo : .|Rex Features)

Un document juridique, selon l’avocat du prince Andrew, mettra fin au procès civil pour relations sexuelles contre le royal devrait être descellé et rendu public aujourd’hui.

Le document est un accord de règlement de 2009 conclu entre Virginia Giuffre, également connue sous le nom de Virginia Roberts, et le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Mme Guiffre poursuit le fils de la reine pour l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était adolescente.

Elle affirme avoir été victime de la traite par le financier en disgrâce Epstein pour avoir des relations sexuelles avec Andrew alors qu’elle était âgée de 17 ans et mineure en vertu de la loi américaine.

Elle demande des dommages-intérêts non spécifiés, mais il y a des spéculations selon lesquelles la somme pourrait se chiffrer en millions de dollars.

Andrew a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui.

Le duc est revenu sous le feu des projecteurs la semaine dernière après que son amie Ghislaine Maxwell a été condamnée la semaine dernière pour cinq chefs d’accusation liés au trafic sexuel, dont l’un impliquait directement Mme Giuffre.

Maxwell risque maintenant le reste de sa vie en prison après avoir été reconnue coupable d’avoir aidé à amener des adolescentes à abuser sexuellement d’Epstein.

Mme Giuffre affirme avoir été victime de la traite par Jeffrey Epstein et forcée d’avoir des relations sexuelles avec le duc d’York lorsqu’elle était adolescente, ce que le duc nie catégoriquement (Photo: PA)

Andrew B Brettler, l’avocat d’Andrew, a fait valoir lors d’une précédente audience que Mme Giuffre avait conclu un « accord de règlement » qui mettrait fin à son procès contre le duc.

M. Brettler a précédemment déclaré lors d’une audience à New York que l’accord » libère le prince Andrew et d’autres de toute responsabilité présumée découlant des réclamations que Mme Giuffre a formulées contre le prince Andrew ici « .

Le juge de district américain Lewis A Kaplan, qui préside l’affaire civile, doit tenir une visioconférence mardi lorsqu’une demande de l’équipe juridique du duc de classer l’affaire sera entendue.

Le juge Kaplan a refusé la semaine dernière une tentative des avocats d’Andrew d’interrompre la procédure civile pendant que des questions sur le lieu de résidence de Mme Giuffre étaient traitées.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

