in

Dans leurs documents, l’équipe juridique de Josh Duggar affirme que les photos ont été encadrées de manière “atypique” et n’étaient apparemment pas que des clichés rapides. Les avocats ont également affirmé que les autorités avaient ordonné à Duggar de positionner ses mains et ses pieds de manière spécifique pour les photos, qualifiant les mouvements de « particulièrement flagrants », et ont déclaré qu’il n’était pas représenté par un avocat au moment où les images ont été prises.