Deux des avocats – de côtés opposés – dans le divorce de Bill et Melinda Gates ont également représenté des côtés opposés dans le divorce du fondateur d’Amazon Jeff Bezos et de son ex-femme MacKenzie Scott. Ted Billbe, l’un des meilleurs avocats de Bill Gates dans cette affaire, représentait Scott, et Sherri Anderson, de l’équipe de Melinda Gates, représentait Bezos.