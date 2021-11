Les avocats présentent aux jurés des portraits en duel d’Arbery

Les procureurs et les avocats de la défense ont présenté vendredi des portraits en duel d’Ahmaud Arbery, qui était soit un innocent coureur noir abattu par trois étrangers blancs, soit « un mystère effrayant » qui avait été vu rôder dans un quartier de Géorgie.

Dans sa déclaration liminaire, la procureure Linda Dunikoski a déclaré que la courte vidéo sur téléphone portable qui avait suscité l’indignation nationale face au meurtre d’Arbery n’offrait qu’un aperçu de l’attaque contre le jeune homme de 25 ans, qui n’a donné à ses poursuivants aucune raison de le soupçonner d’actes répréhensibles.

« Ils ont supposé qu’il devait avoir commis un crime ce jour-là », a déclaré Dunikoski. « Il a essayé de contourner leur camion et de s’éloigner de ces inconnus, de parfaits inconnus, qui lui avaient déjà dit qu’ils le tueraient. Et puis ils l’ont tué. »

Marcus Arbery, au centre, père d’Ahmaud Arbery, prend place lors d’une audience de motion préalable au procès de Greg et Travis McMichael et de leur voisin, William « Roddie » Bryan, au palais de justice du comté de Glynn, le jeudi 4 novembre 2021, à Brunswick, en Géorgie. Les trois sont accusés du meurtre en février 2020 d’Ahmaud Arbery, 25 ans. (AP Photo/Stephen B. Morton, Piscine)

Un avocat de la défense de Travis McMichael, l’homme qui a tiré sur Arbery à trois reprises, a présenté la fusillade sous un jour très différent. L’avocat Robert Rubin a décrit Arbery au jury comme « un intrus » qui avait été enregistré quatre fois sur vidéo « en train de piller » une maison voisine en construction.

McMichael et son père, Greg McMichael, ont poursuivi, espérant retenir Arbery jusqu’à l’arrivée de la police, a déclaré Rubin, mais Arbery a refusé de s’arrêter et s’est précipité vers McMichael et son arme.

« C’est une vidéo horrible, horrible, et c’est tragique qu’Ahmaud Arbery ait perdu la vie », a déclaré Rubin. « Mais à ce stade, Travis McMichael agit en état de légitime défense. Il ne voulait pas rencontrer physiquement Ahmaud Arbery. Il essayait seulement de l’arrêter pour la police. »

Le meurtre d’Arbery le . Le 23 décembre 2020, a été largement ignoré jusqu’à ce que la vidéo soit divulguée et approfondisse un calcul national sur l’injustice raciale.

Ce dimanche après-midi, les McMichael se sont armés et ont poursuivi Arbery dans une camionnette alors qu’il traversait leur quartier juste à l’extérieur de la ville portuaire de Brunswick. Un voisin, William « Roddie » Bryan, s’est joint à la poursuite et a enregistré une vidéo graphique de Travis McMichael tirant sur Arbery avec un fusil de chasse.

Thea Brooks se tient devant une peinture murale de son neveu assassiné, Ahmaud Arbery, à Brunswick en Géorgie, le 5 octobre 2021. (AP Photo/Russ Bynum)

La poursuite a commencé lorsqu’un voisin qui n’est pas inculpé dans l’affaire a appelé un numéro de police non urgent après avoir vu Arbery errer à l’intérieur d’une maison en construction, où des caméras de sécurité l’avaient déjà enregistré.

Dunikoski a déclaré que Greg McMichael a déclaré plus tard à la police qu’à un moment donné de la poursuite, il avait crié à Arbery: « Arrête ou je vais te faire sauter la tête! »

Lorsqu’un policier qui a répondu à la fusillade a demandé à Greg McMichael si Arbery s’était introduit par effraction dans une maison, il a dit au policier : « C’est juste ça. Je ne sais pas… Je ne sais pas. maison », selon Dunikoski.

« Tous les trois accusés ont fait tout ce qu’ils ont fait sur la base d’hypothèses – pas sur des faits, pas sur des preuves », a déclaré Dunikoski. « Et ils ont pris des décisions dans leurs allées sur la base de ces hypothèses qui ont coûté la vie à un jeune homme. »

Alors que Dunikoski jouait la vidéo de la mort d’Arbery pour le jury, sa mère, Wanda Cooper-Jones, a crié dans la salle d’audience et a sangloté alors que son avocat tentait de la consoler.

Rubin a décrit Arbery comme un « mystère effrayant » pour les résidents d’un quartier déjà menacé par les vols et les crimes contre les biens. Travis McMichael l’a vu à l’extérieur du chantier de construction de la maison la nuit 11 jours avant la fusillade. Lorsque Arbery a attrapé sa poche, a déclaré Rubin, Travis Michael craignait qu’il ne cherche une arme à feu.

C’est pourquoi les McMichael ont saisi des armes à feu avant de poursuivre Arbery, a déclaré Rubin, insistant sur le fait qu’ils avaient des raisons probables de soupçonner qu’Arbery avait volé – et aurait donc pu l’arrêter légalement à l’époque en vertu d’une loi géorgienne autorisant les arrestations de citoyens – qui a été abrogée par les législateurs de l’État en réponse à la mort d’Arbery.

Alors qu’Arbery courait vers le camion des McMichael, comme on le voit sur la vidéo, Travis McMichael a levé le fusil de chasse dans l’espoir qu' »il va désamorcer la situation », a déclaré Rubin. Au lieu de passer devant, a déclaré Rubin, Arbery s’est tourné vers Travis McMichael « en se balançant agressivement » avec ses poings.

Travis McMichael, a déclaré Rubin, a rappelé sa formation au maniement des armes à feu lorsqu’il a servi dans la Garde côtière : « Ne perdez jamais votre arme. Et c’est pourquoi il tire. »

« Il n’a pas le choix parce que si ce gars prend son arme, il est mort ou son père est mort », a déclaré Rubin.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive de 2012 fournie par Yolanda Richardson, de FuzzyRabbit Fotos, Ahmaud Arbery pose pour une photo senior à St. Andrews Beach, Jekyll Island, Ga. Un juge devrait se plonger dans le processus de sélection du jury lors d’une audience jeudi, 22 juillet 2021, pour le prochain procès pour meurtre de trois hommes accusés d’avoir tué Arbery, qui a été poursuivi et abattu après avoir été aperçu en train de courir dans un quartier de Géorgie. (Photos de Yolanda Richardson/FuzzyRabbit via AP, fichier) (AP)

Greg McMichael était dans son allée en train de rembourrer des coussins de bateau lorsqu’il a vu Arbery passer devant « le cul de halage » le jour de la fusillade, a déclaré Franklin Hogue, l’avocat de la défense de Greg McMichael.

« Greg McMichael était absolument sûr que c’était le gars, le même gars qu’il avait vu sur une vidéo de surveillance à l’intérieur d’une maison où Greg avait de bonnes raisons de croire qu’un vol avait eu lieu, un cambriolage », a déclaré Hogue.

Hogue a déclaré que la plupart des faits du procès ne sont pas contestés.

« La raison pour laquelle cela s’est produit est le sujet de cette affaire », a déclaré Hogue. « Cette affaire concerne l’intention, les croyances, les connaissances – les raisons des croyances, qu’elles soient vraies ou non. »

L’avocat de Bryan, Kevin Gough, a reporté sa déclaration liminaire jusqu’à ce que les procureurs aient terminé leur affaire.

Les trois accusés sont jugés ensemble, accusés de meurtre et d’autres crimes.

Arbery était mort depuis plus de deux mois lorsque la vidéo du meurtre de Bryan a été divulguée en ligne en mai 2020. Le Georgia Bureau of Investigation a repris l’affaire à la police locale. Les agents du GBI ont arrêté les McMichael le lendemain et ont inculpé Bryan deux semaines plus tard.

Dunikoski a décrit Arbery comme un « coureur passionné » et a déclaré au jury qu’il n’était pas surprenant qu’il aille courir dans le lotissement de Satilla Shores, situé à moins de 3,2 kilomètres de son propre domicile.

Lorsqu’il a été tué, Arbery n’avait pas d’arme et ne portait ni portefeuille ni clé, a déclaré Dunikoski.

Arbery « n’aurait même pas pu appeler à l’aide s’il l’avait voulu parce qu’il n’avait pas de téléphone portable sur lui », a-t-elle ajouté.

La controverse a éclaté mercredi, dernier jour de la sélection du jury, lorsque les procureurs se sont opposés à un jury final composé de 11 Blancs et d’un juré noir. Ils ont fait valoir que les avocats de la défense avaient exclu huit jurés potentiels du panel final parce qu’ils étaient noirs, ce que la Cour suprême des États-Unis a déclaré inconstitutionnel.

Le juge de la Cour supérieure, Timothy Walmsley, a convenu qu’il semblait y avoir une « discrimination intentionnelle », mais a déclaré que la loi géorgienne limitait son pouvoir d’intervenir parce que les avocats de la défense avaient invoqué des raisons non raciales pour exclure les panélistes noirs du jury.