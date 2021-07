Les avocats se prononcent contre les signes «Fuck Biden» de la femme du NJ ⋆ 10z viral

Un juge municipal du New Jersey a statué jeudi qu’une femme propriétaire anti Joe Biden les signes politiques – dont plusieurs comprenaient le mot « fuck » – ont violé une ordonnance de l’arrondissement interdisant les obscénités et doivent être supprimés, a rapporté NJ.com vendredi. La décision a été accueillie avec dérision par les avocats, dont beaucoup ont déclaré que l’ordonnance du juge allait à l’encontre des protections du premier amendement contre la censure du discours politique.

Selon le rapport, le juge de la Cour municipale de Roselle Park Gary Bundy propriétaire ordonné Patricia Dilascio pour enlever les signes de sa pelouse avant ou faire face à une amende de 250 $ par jour. Les pancartes – qui incluent les phrases « Fuck Biden et va te faire foutre pour avoir voté pour lui » et « Fuck Biden, pas mon président » – appartiennent à la fille de Dilascio, Andréa Dick.

« Ce n’est pas une affaire de politique. C’est une affaire pure et simple de langage », a écrit Bundy dans l’avis. « Cette ordonnance ne restreint pas le discours politique. Ni cette ville ni ses lois ne peuvent restreindre ou éliminer la liberté d’expression de Mme Dilascio. Cependant, la liberté d’expression n’est pas simplement un droit absolu. Il ressort clairement de la loi et des statuts de l’État que nous ne pouvons pas simplement mettre en place le parapluie du premier amendement et dire que tout et n’importe quoi est un discours protégé. »

L’ordonnance en cause interdit aux propriétaires d’afficher « tout matériel, communication ou performance obscène ou autre article ou élément obscène dans l’arrondissement ». « Obscène » est défini comme « tout matériel, communication ou performance » qui serait considéré comme faisant appel à « l’intérêt lubrique », qui décrit ou représente un comportement sexuel, et qui n’a aucune « valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse ».

Selon NJ.com, l’avocat de Dick, Michel Campagna, a soutenu que la définition de l’obscénité avait évolué depuis les années 1920, lorsqu’il était considéré comme obscène pour les femmes de montrer leurs genoux en public.

«Je crois fermement au premier amendement, je ne crois peut-être pas à ce que vous dites, mais je crois absolument que vous avez le droit de le dire. C’est cela notre démocratie. Si vous dites aux gens qu’ils ne peuvent pas dire quelque chose, qu’ils ne peuvent pas imprimer quelque chose, qu’ils ne peuvent pas s’inscrire, nous entrons dans la censure », a-t-il déclaré.

« Dans l’Allemagne nazie, quand Hitler n’aimaient pas quelque chose, ils ont brûlé les livres et ensuite ils ont brûlé les gens », a déclaré Campagna. “Je ne pense pas que nous voulons que cela se produise à Roselle Park.”

Maire démocrate de Roselle Park Joseph Signorello avait déclaré que la maison était proche d’une école et avait provoqué l’indignation des résidents locaux

“Aujourd’hui, c’était une victoire pour l’arrondissement et la décence”, a déclaré Signorello à NJ.com. « Bien que nous respections les opinions de nos résidents, il n’y a pas de place pour les blasphèmes de la part d’une école et d’enfants d’âge scolaire. »

Dick a été inébranlable dans son refus de retirer les panneaux et a déclaré que le discours était protégé par la Constitution américaine.

Les avocats n’ont pas tardé à mettre au pilori la décision, qui viole apparemment le précédent de la Cour suprême des États-Unis établi dans l’affaire historique de 1971 Cohen v. California. Dans cette affaire, un homme qui protestait contre la guerre du Vietnam a été accusé d’avoir enfreint une loi sur la « violation de la paix » pour avoir porté une veste qui disait : « FUCK THE DRAFT. ARRÊTER LA GUERRE.”

Considérant que « la vulgarité d’un homme correspond aux paroles d’un autre », la Haute Cour a statué que le gouvernement ne pouvait pas réglementer le droit d’un individu d’utiliser des jurons pour protéger la moralité publique.

« C’est une décision ridicule et inconstitutionnelle. (Il est également offensant et absurde pour son avocat de comparer cette censure du gouvernement local avec l’Allemagne nazie) », a déclaré l’avocate new-yorkaise Sean Hecht a écrit.

« F la décision de ce juge », a écrit le professeur de la Georgia State Law School Anthongy Michael Kreis.

