Les avocats soutiennent la force nécessaire ⋆ 10z viral

Un croquis de Derek Chauvin siégeant au tribunal le premier jour de la sélection du jury lors de son procès à Minneapolis, Minnesota, le 8 mars 2021 (Jane Rosenberg / .)

Les avocats représentant l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin ont ouvert son procès pour meurtre lundi matin en arguant que leur client avait utilisé un niveau de force «nécessaire» lors de l’arrestation de George Floyd, et ont déclaré que la mort de Floyd était le résultat d’une combinaison de facteurs indépendants de la volonté de Chauvin.

Chauvin a été filmé en train d’épingler au sol George Floyd, résident afro-américain de Minneapolis, lors de son arrestation en mai 2020. Floyd a perdu connaissance alors que Chauvin s’est agenouillé sur le cou et a été déclaré mort peu de temps après l’incident. La mort de Floyd a déclenché des émeutes et des manifestations massives contre la brutalité policière à travers les États-Unis

Le procureur Jerry Blackwell, nommé à la poursuite par le procureur général de l’État Keith Ellison, a déclaré que les procureurs montreraient que Chauvin avait tué Floyd par un usage excessif de la force.

«Vous apprendrez que le 25 mai 2020, M. Derek Chauvin a trahi cet insigne lorsqu’il a utilisé une force excessive et déraisonnable sur le corps de M. George Floyd», a déclaré Blackwell.

Pendant le procès, «les preuves vont montrer qu’il n’y avait aucune raison d’utiliser la force meurtrière contre un homme qui était sans défense, qui était menotté, qui ne résistait pas», a déclaré Blackwell. Cependant, Blackwell a ajouté que l’accusation ne viserait pas à attaquer la police en général et se concentrerait uniquement sur les allégations contre Chauvin.

L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a suivi avec des déclarations pour la défense. Nelson a déclaré que la défense montrerait que Chauvin avait agi dans des limites raisonnables lors de son arrestation de Floyd.

«Vous apprendrez que Derek Chauvin a fait exactement ce pour quoi il avait été formé au cours de ses 19 ans de carrière», a déclaré Nelson. «L’usage de la force n’est pas attrayant, mais c’est une composante nécessaire du maintien de l’ordre.»

Nelson a souligné que son cas serait fondé sur des éléments de preuve présentés au cours du procès sans référence aux pressions politiques à l’extérieur de la salle d’audience.

«Il n’y a aucune cause sociale ou politique dans cette salle d’audience», a déclaré Nelson.

Le 25 mai 2020, des agents sont arrivés dans un dépanneur après qu’un employé a appelé la police, affirmant que Floyd avait utilisé un faux billet de 20 $ pour acheter des cigarettes. Les agents ont tenté d’arrêter Floyd et de le placer à l’arrière d’une voiture d’escouade, mais Floyd est sorti de la voiture et est tombé au sol, disant aux agents qu’il souffrait de claustrophobie, selon l’affidavit d’arrestation.

Cependant, après que Chauvin soit arrivé sur les lieux, il a épinglé Floyd en plaçant son genou sur le cou de Floyd. Chauvin a continué à presser Floyd au sol pendant plus de huit minutes, Floyd disant à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer. Floyd a perdu connaissance alors qu’il était coincé et le personnel médical qui est arrivé en ambulance n’a pas pu le faire revivre.

L’incident a été filmé et a déclenché des émeutes massives à Minneapolis, au cours desquelles des émeutiers ont incendié un certain nombre d’entreprises ainsi que le troisième commissariat de police de la ville, dont les agents ont arrêté Floyd. Tous les agents impliqués dans l’arrestation de Floyd ont été renvoyés du département.

Les émeutes se sont propagées aux villes des États-Unis, causant entre 1 et 2 milliards de dollars de dommages. La mort de Floyd a également déclenché une vague de protestations majeures contre la brutalité policière, y compris des appels de militants à démanteler entièrement les services de police. Cependant, la pression pour démanteler la police a rencontré une résistance à Minneapolis même, où le conseil municipal a voté en février pour augmenter le budget de la police afin d’attirer de nouvelles recrues dans la force.

Chauvin fait face à des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Après une résistance initiale, le juge du tribunal de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a accepté de permettre l’accusation de meurtre au troisième degré plus tôt ce mois-ci.

