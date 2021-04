Les avocats terminent leurs plaidoiries dans le procès pour meurtre Floyd, l’affaire va aux jurés ⋆ .

Les avocats de l’accusation et de la défense ont présenté lundi leurs plaidoiries lors du procès de l’ex-officier de police de Minneapolis Derek Chauvin, accusé de la mort de George Floyd, envoyant l’affaire aux jurés.

Que les jurés trouvent Chauvin innocent ou coupable pour homicide involontaire coupable et / ou meurtre, les forces de l’ordre sont inquiètes quant à la possibilité de manifestations violentes comme celles qui ont eu lieu l’été dernier lorsque Floyd est décédé le 25 mai alors qu’il était en garde à vue.

Les manifestations ont été déclenchées en grande partie par une vidéo de spectateur dans laquelle Chauvin est vu à genoux sur le cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes.

Floyd est décédé en route vers un hôpital dans une ambulance.

Lundi, le procureur Steve Schleicher a fait valoir que Floyd était décédé à cause des actions de Chauvin, et non des conditions de santé sous-jacentes de Floyd ou de la consommation de drogue. Et il a exhorté les jurés à condamner Chauvin sur les trois chefs d’accusation: meurtre non intentionnel au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

«Il n’a pas trébuché et est tombé et s’est retrouvé sur le genou et le cou de George Floyd, a déclaré Schleicher. “Il a fait ce qu’il a fait exprès, et cela a tué George Floyd.”

L’avocat principal de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a fait valoir que l’État n’avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que son client avait tué Floyd.

Il a soutenu que Chauvin avait utilisé une force raisonnable pour maîtriser Floyd, soutenant qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait délibérément et intentionnellement utilisé une force extrême lorsqu’il s’est agenouillé au cou de Floyd. Il a également déclaré que la pratique de le faire s’inscrivait dans les paramètres du protocole de la police.

«L’officier Chauvin a pris la décision de ne pas utiliser des niveaux de force plus élevés alors qu’il aurait été autorisé à le faire, y compris les coups de poing, les coups de pied et les coudes», a déclaré Nelson. «Tous ces outils étaient à la disposition de l’agent Chauvin. Ce n’est pas une intention d’utiliser délibérément une force illégale. »