Les baby-boomers découvrent la vérité sur leurs propres échecs ⋆ .

Kevin Kline dans la séquence d’ouverture de The Big Chill. (Collection de critères / via YouTube)

Comment le film par excellence de Boomer est devenu une parabole involontaire sur la façon dont la génération Flower Power a raté ce qui a réellement mal tourné

Lorsque la version cinématographique de The Right Stuff a échoué à l’automne 1983, Tom Wolfe, qui a écrit le livre sur lequel il était basé, a noté que la recherche d’audience indiquait que les cinéphiles avaient l’intention de voir le film parce qu’ils savaient que c’était important, mais ils ont dit qu’ils je ne voulais pas le voir maintenant. «Ce soir», disaient-ils, «nous voulons juste nous divertir.»

Alors, quels étaient les grands plaisirs de la foule au multiplex? L’un des deux plus grands succès au box-office de la saison était une image de James Bond (Never Say Never Again). L’autre était The Big Chill. Ici, nous nous arrêtons pour un moment de réflexion silencieuse sur le fait qu’un film sur les gens se rassemblant pour parler après qu’un ami se soit suicidé était l’idée de 1983 d’une soirée venteuse.

The Big Chill était un événement cinématographique majeur en 1983, gagnant 56 millions de dollars au box-office (environ 150 millions de dollars aujourd’hui) et obtenant des nominations aux Oscars pour le meilleur film et le meilleur scénario original, ainsi que pour la meilleure actrice dans un second rôle (Glenn Close). Le public des baby-boomers l’a absolument adoré et a également fait de la bande-son un énorme succès. Il est amusant de noter que ce film sur la façon dont les yippies sont devenus des yuppies (Harold de Kevin Kline, l’hôte du rassemblement, s’est enrichi en ouvrant une chaîne de magasins de baskets «Running Dog») était lui-même un élément d’une stratégie de marque d’entreprise synergique.

La bande originale de Motown a été la clé pour raviver la valeur du label en tant que marque de nostalgie après le départ d’artistes clés, tels que Diana Ross, Michael Jackson et Marvin Gaye. Sur le dos de la bande originale de The Big Chill, qui a dépassé l’album de Saturday Night Fever pour devenir l’album le plus long de la bande originale du film, la stratégie de Motown a évolué vers un jeu de nostalgie. Il a commencé à extraire son catalogue pour des accords de licence, des émissions télévisées de retour en arrière et d’autres exploitations de souvenirs de Boomer (l’enregistrement de Gaye de «I Heard It Through the Grapevine» est devenu l’hymne d’une publicité sur les raisins secs). À peine onze ans après la mort du rêve du Flower Power avec la défaite de George McGovern, l’industrie de la nostalgie des baby-boomers était en plein essor. Considérez le peu de nostalgie de 2010 que vous voyez autour de vous aujourd’hui, et vous comprendrez rapidement à quel point les baby-boomers étaient inhabituels en choisissant de se menotter à un seul moment pendant que tout le monde s’adaptait.

Quand il est apparu, The Big Chill semblait concerner beaucoup de choses: l’amour, le sexe, l’amitié, la drogue, la nostalgie et les restes d’idéaux des années 60. Aujourd’hui, cependant, il s’agit d’une chose centrale et évidente: le son des geignards intitulés Boomers. (Il est disponible sur l’application TCM jusqu’au 10 avril.)

Pour récapituler l’action: un beau n’er-do-well séjournant dans la gigantesque maison d’été de style plantation du sud de ses amis avec sa jeune petite amie chaude se tue en se fendant les poignets. Ainsi, ses vieux amis de l’université du Michigan (promotion d’environ 1971) se réunissent dans la même maison pour le pleurer pendant le week-end. Il s’agit d’un médecin (Close) et de son mari (Kline), le magnat des baskets; une star de la télévision (Tom Berenger); un écrivain de magazine People (Jeff Goldblum); un riche avocat (Mary Kay Place); un trafiquant de drogue (William Hurt); et une femme au foyer (JoBeth Williams) dont le mari est un cadre publicitaire aisé. Quand tout le monde annonce qu’il a l’intention de rester à la maison pour le week-end, Sarah Cooper de Close se plaint: «Où allons-nous mettre tout le monde?» (C’est une vraie maison: cinq chambres, cinq salles de bain, 7300 pieds carrés, sans compter la maison d’hôtes.)

Aussi drôle, profondément ressenti et expressif de la douleur de ses personnages que le film est – et je l’ai toujours aimé, depuis que je l’ai regardé plusieurs fois sur HBO à 18 ans – aujourd’hui, il est fascinant par son obtus. Les personnages s’analysent sans cesse (au point de filmer des interviews d’eux-mêmes et les uns des autres) mais passent à côté des choses les plus évidentes: la toxicomanie, l’infidélité et les attentes irréalistes de la vie les empoisonnent. Les parents de ces baby-boomers auraient pu les redresser en cinq minutes environ, mais les baby-boomers sont réputés pour la génération qui pensait ne rien apprendre des précédents.

Nick de William Hurt, par exemple, un personnage qui semble s’être promené de The Sun Also Rises (une blessure de la guerre du Vietnam l’a laissé impuissant), a eu un très bon travail en tant que psy radio, mais a laissé cela dans une crise de sens. Il doit arrêter le trafic de drogue et arrêter d’enterrer ses problèmes de quaaludes, de cocaïne et de pot. S’il y avait une suite à ce film se déroulant dans les années 90, Nick serait probablement mort car aucun de ses amis ne s’est donné la peine de le pousser en cure de désintoxication. Au lieu de cela, Harold lui offre un pourboire de délit d’initié flagrant, qui espère qu’il conduira Nick à trouver un nouvel emploi, mais qui pourrait tout aussi bien conduire Nick à dépenser encore plus d’argent en drogue.

Plus flagrant que le problème de la drogue dans le film, cependant, est le problème de l’adultère. Sarah a trompé Harold avec Alex parce que, dit-elle, «J’en avais marre d’être une si gentille fille. Le journaliste Michael a une petite amie à New York mais a néanmoins apporté une pile de préservatifs lors de ce voyage et commence à frapper Chloé pendant le service funèbre. Sam, l’acteur, a apparemment trompé son ex-femme, qu’il a laissée en marmonnant la plainte classique de Boomer sur «l’ennui». Karen est prête à tromper son mari parfaitement bien Richard avec Sam s’il est prêt à le faire. Sam la refuse d’abord pour son propre bien, mais plus tard, le couple s’y met quand même.

Je ne compte même pas le fameux bonk adultère magnanime, la scène inoubliable dans laquelle Sarah prête son mari Harold à l’étudiante avec Meg afin d’imprégner la malheureuse avocate, dont le souhait le plus profond est d’avoir un enfant, alors qu’elle avait déjà eu un avortement. À propos, ni Sarah ni Harold ne le considèrent comme ayant une quelconque responsabilité paternelle pour tout enfant qui pourrait en résulter, tout comme Sam n’aime pas rendre visite à sa fille parce qu’elle est un rappel inconfortable de ses défauts. Écoutons-le pour la parentalité Boomer.

La désillusion qui afflige les personnages revient à se morfondre sur les carrières, dont toutes, sauf une, ne sont pas honteuses. Pourtant, tous les personnages sauf un sont présentés comme des trahisons. Quel est le problème avec la vente de baskets Nike? Meg est avocate en droit immobilier; bon pour elle. Dans une vie antérieure, elle était une défenseure publique qui a décidé qu’elle n’aimait pas vraiment travailler pour des violeurs et des meurtriers. «Certains d’entre eux sont de la racaille», note Harold, le gars des baskets. Michael de Goldblum avait autrefois l’intention «d’aller à Harlem et d’enseigner à ces enfants du ghetto», et sa petite amie le fait toujours, mais à la place, il vole à travers le pays en écrivant des profils de célébrités qui ne sont que «32 paragraphes». J’imagine des journalistes de 25 ans qui ont la chance d’être payés pour écrire une histoire d’un tiers de cette longueur voulant zapper Goldblum avec le Melt Stick qu’il a utilisé dans Thor: Ragnarok, et c’est avant que quiconque ne leur parle des salaires extravagants que Les écrivains avaient l’habitude de commander, ce qui couvrirait probablement environ six écrivains du HuffPost aujourd’hui. De quoi exactement ce gars a-t-il à se plaindre? Peut-être qu’il devrait arrêter de tromper sa petite amie et simplement être un bon rédacteur de magazine au lieu de se confondre avec Albert Camus.

De même, la femme au foyer Karen a une vie parfaitement agréable, mais elle envisage de tout jeter parce que ce n’est pas idéal. Examinons ses plaintes: «J’ai l’impression de n’avoir jamais été seule dans ma propre maison. Soit Richard est là, soit les garçons, soit la femme de ménage. Désolé, Karen, mais ce n’est pas un vrai problème. Passez du temps seul de temps en temps – Richard comprendra. Quant à la plainte de Karen selon laquelle elle ne travaille plus sur sa fiction, eh bien, c’est une excuse que beaucoup de non-écrivains ont. Soit prenez le temps pour cela (par exemple, en passant moins de temps à regarder la télévision), soit admettez que vous n’êtes pas réellement un écrivain de fiction.

Peut-être que le mari de Karen est un peu ennuyeux, mais il est aussi, comme elle l’admet, un très bon gars. De plus, cet ennuyeux de mari, Richard (feu Don Galloway, qui plus tard dans la vie a écrit une chronique de journal libertaire), est le héros secret du film. Parce que Galloway joue son homme comme un dweeb d’entreprise sans espoir (il boit du lait quand les autres se défoncent), cela ne pénètre ni avec le public ni avec les autres personnages avec lesquels il a la plus grande emprise sur la vie: vous tirez le meilleur parti de quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce que vous ne faites pas, c’est de ne pas être à la hauteur d’un idéal inaccessible. Les Michigan Seven dans le film se disent «révolutionnaires», marchent dans les souvenirs de la Marche sur Washington et souhaitent pouvoir passer leur vie à travailler avec «Huey et Bobby» (les Black Panthers). Mais ce n’était qu’un simple moment dans le temps qui coïncidait avec leurs années d’université.

«Je détesterais penser que c’était juste de la mode», dit Sarah, mais oui, c’est à peu près ce que c’était. Richard comprend ça. Il décrit avec précision une priorité beaucoup plus importante pour les adultes: élever des enfants. La parentalité place les préoccupations plus égoïstes dans leur propre perspective et, idéalement, lie les parents en leur donnant un objectif commun. «Le problème avec les enfants, c’est qu’ils sont des priorités instantanées. Vous savez que vous devez les protéger et subvenir à leurs besoins. Et parfois, cela signifie que votre vie n’est pas exactement ce que vous voulez », note-t-il, et tout cela est vrai. Quant au travail pour un patron que vous n’aimez pas: «Vous essayez de minimiser ces choses et d’être la meilleure personne que vous puissiez être. Mais vous définissez vos priorités, et c’est comme ça que la vie est. Je me demande si votre ami Alex le savait. Juste ainsi; Alex était un idéaliste torturé qui a refusé une bourse qui semblait être liée au complexe militaro-industriel, et en conséquence il a été enrôlé et a eu une vie capricieuse de petits boulots, tous sous lui. À un moment donné, il a même travaillé dur comme travailleur social en 1978 à Boston. C’est une merveille qu’il ne se soit pas suicidé à l’époque.

Richard comprend comment l’idéalisme des années 60 a fini par être une sorte de postcombustion persistante qui a rendu tout le monde démangeaisons et malheureux. Il a plus d’une Greatest Generation comprenant que la vie est une question de compromis: «Mais le fait est que personne n’a dit que ça allait être amusant. Au moins, personne ne me l’a dit. Les anciens étudiants révolutionnaires autour de lui s’assoient dans un silence stupéfait: Bien sûr, la vie est censée être amusante! Et romantique et irresponsable et hédoniste et sans engagement. Sauf que le film que nous regardons est une leçon de 100 minutes expliquant pourquoi rien de tout cela ne fonctionne.