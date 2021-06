Les bactéries influencent la façon dont les bébés perçoivent et ressentent la peur

in

26/06/2021 à 00h01 CEST

Il est tout à fait normal que les enfants craignent diverses choses, mais Pourquoi certains bébés ont-ils plus peur que d’autres ?

Selon une étude, la réponse est liée à votre microbiote intestinal, c’est-à-dire avec l’ensemble des bactéries qui vivent dans votre intestin.

Cette recherche met en évidence que l’observer pourrait aider pour prévenir l’apparence de maladies de santé mentale dans le futur.

Étude pionnière

Cette étude pionnière, menée par l’Université du Michigan et l’Université de Caroline du Nord, a analysé 30 bébés.

Et les résultats sont surprenants : microbiote intestinal était différent chez les bébés ayant de fortes réactions de peur et chez ceux ayant des réactions plus légères.

Pour déterminer si le microbiome intestinal était lié à la réaction de peur chez l’homme, un simple étude pilote.

Les chercheurs ont ainsi caractérisé le microbiome des petits en analysant leur échantillons de selles.

D’autre part, ils ont évalué leur réponse à la peur observant comment ils ont réagi lorsque quelqu’un est entré dans la pièce avec un masque d’Halloween.

Microbiote et amygdale

Plus tard, l’équipe a enregistré des images du cerveaux des enfants utilisant la technologie IRM.

Ils ont ainsi découvert que le contenu de la communauté microbienne l’âge d’un an était associé à la taille du amygdale.

Cette structure située dans le lobe temporal du cerveau est impliquée dans la fabrication de décisions rapides sur des menaces potentiels.

Associations révélatrices

En recueillant toutes les données, les chercheurs ont examiné associations importantes entre les caractéristiques spécifiques du microbiome intestinal et la force des réactions de peur des bébés.

Les résultats ont mis en évidence que les enfants atteints de microbiomes irréguliers Ils avaient plus de peur que les bébés qui avaient un microbiote plus équilibré.

C’est-à-dire que les enfants qui réagissent fortement à la peur avaient plus que certains types de bactéries et moins des autres.

Pour une plus grande fidélité des résultats, le spectacle a été sélectionné de manière exhaustive avec autant de facteurs que possible ayant un impact sur le microbiome intestinal.

Par exemple, tous les enfants qui ont participé à cette étude ont été allaité et aucun n’a reçu d’antibiotiques.

Intestin et santé mentale?

Les résultats de cette étude sont très pertinents pour la santé mentale.

D’une part, ils peuvent aider à comprendre pourquoi certains bébés sont plus nerveux ou craintifs.

Et d’autre part, comprendre cela pourrait aussi aider prévenir de futurs problèmes mentaux.

Les experts soulignent que la façon dont nous réagissons aux situations qui nous effraient dans les premières années de la vie est très pertinente.

Cela pourrait être un indicateur de ce que sera notre santé mentale à l’avenir.

Comme ils le commentent, le microbiote intestinal d’un bébé à la naissance pourrait indiquer aux professionnels qu’un enfant peut avoir besoin d’être surveillé Au fur et à mesure qu’il grandit.

De cette façon, on pourrait anticiper tout problème et cela garantirait que leur santé mentale est nourrie et soignée.

Par exemple, dans le cas des enfants qui ont vécu très peur il y a un risque accru de développer des troubles tels que anxiété ou dépression dans le futur.

En revanche, si l’extrême inverse se produit et que les enfants ils ne réagissent pas confrontés à des situations effrayantes, ils peuvent avoir des traits sans émotions ou comportement antisocial.

En résumé, observer à quoi ressemble le microbiote intestinal d’un bébé pourrait nous donner une idée de son état émotionnel.

Cela aiderait à être en mesure de fournir des soins préventifs pour éviter l’apparition de troubles de santé mentale, ce qui se produit généralement pour la première fois au cours de la adolescence.