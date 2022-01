Les bactéries sont plus sophistiquées et intelligentes que vous ne le pensiez

01/09/2022

Act à 10h12 CET

Pablo Javier Piacente

Les bactéries organisées en communautés créent des modèles de développement identifiés avec des organismes multicellulaires tels que les plantes et les animaux, une condition qui leur confère une complexité inconnue jusqu’à présent. De plus, ils se souviennent et communiquent.

Une nouvelle étude développée à l’Université de Californie à San Diego, aux États-Unis, a découvert une série de caractéristiques remarquables présentées par des groupes de bactéries qui vivent ensemble, dans des communautés connues sous le nom de biofilms. Est-ce ainsi organisé en motifs élaborés, une caractéristique qui n’était auparavant associée qu’à des organismes de niveau supérieur comme les plantes et les animaux.

Sont biofilmstrouvés dans les tuyaux d’égout, les comptoirs de cuisine et même à la surface de nos dents, ils utilisent des systèmes sophistiqués pour communiquer entre eux, tout en ayant une forte capacité de mémoire. La recherche, dirigée par le biologiste Gürol Süel, a récemment été publiée dans la revue Cell et a été réalisée en collaboration avec des scientifiques de l’Université de Stanford et de l’Université Pompeu Fabra, en Espagne.

Vidéo: Les communautés cellulaires bactériennes parviennent à s’organiser en segments étonnamment sophistiqués. Crédits : Suel Lab @ UCSD / YouTube.

Modèles génétiques

Selon un communiqué de presse, communautés bactériennes ils acquièrent ces propriétés grâce à un mécanisme génétique spécifique, qui révèle une incroyable similitude avec la façon dont les espèces végétales et animales se développent. Apparemment, la découverte pourrait conduire à une nouvelle conception de l’émergence historique de modèles cellulaires complexes.

En ce sens, les résultats suggèrent que le concept de modèle cellulaire au cours du développement est beaucoup plus ancien qu’on ne le pensait auparavant. Tout indique que la capacité des cellules à se segmenter dans l’espace et le temps n’est pas apparue uniquement chez les plantes et les vertébrés, mais peut être retracée plus d’un milliard d’années et trouvé dans des organismes beaucoup plus simples.

Les communautés de bactéries organisées en biofilms présentent différents types de cellules. Cependant, on ne pensait pas auparavant que ces cellules disparates avaient la capacité de s’organiser en modèles régulés. Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont développé des expériences et un modèle mathématique qui ont révélé la base génétique des comportements liés à une espèce de « Comprendre & rdquor; du temps, ainsi que l’ordre des ressources disponibles.

Photo : des communautés de bactéries créent des anneaux concentriques qui marquent leur développement, semblables à ceux que l’on peut voir dans les arbres. | Crédit : Kwang-Tao Chou.

Croissance ordonnée

Par exemple, lorsque le biofilm de bactéries commence à se développer et à consommer les nutriments présents dans l’environnement, un « Horloge moléculaire & rdquor; il gèle à l’intérieur de chaque cellule à un certain moment et à une certaine position. Dès lors, un motif composé de segments répétés de différents types de cellules met en évidence cette situation et crée une alerte, quelque chose qui peut être vu dans des organismes complexes tels que les plantes, les mouches et même chez l’homme.

Les chercheurs ont vérifié que la variété Bacillus subtilis, une bactérie présente dans le sol, crée des anneaux concentriques rappelant le développement « franges » créé par une horloge de segmentation chez les espèces végétales, comme cela arrive par exemple chez les arbres. Mais la grande avancée a été l’identification du circuit génétique associé, qui met en évidence l’existence de modèles temporels et d’organisation de la croissance.

En d’autres termes, les biofilms ont la capacité de générer anneaux concentriques des modèles d’expression des gènes dans l’ensemble de la communauté des bactéries. Ces constatations révèlent une « Horloge Génétique & rdquor; qui organise la différenciation cellulaire dans l’espace et le temps, remettant sérieusement en cause le paradigme qui indique que de tels mécanismes de modélisation sont exclusifs au développement végétal et animal.

Référence

Une horloge de segmentation modélise la différenciation cellulaire dans un biofilm bactérien. Gürol M. Süel et al. Cellule (2022). DOI : https : //doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.001