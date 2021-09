Les Bad Wolves qualifient l’ex-Frontman Tommy Vext d’« abusif », affirment qu’il répand des mensonges

Les Bad Wolves ripostent contre leur ancien leader, Tommy Vext, à cause de leur mauvais sang… affirmant qu’il était “abusif” et qu’il essaie toujours de les abattre.

Le groupe de heavy metal dit qu’ils sont pour la plupart restés silencieux car ils ont été témoins des “crises de colère sans fin de Vext sur les réseaux sociaux, remplies d’affirmations frauduleuses et de tristes tentatives de diffamer les membres de notre groupe et de notre équipe” … mais maintenant ils ‘ re l’appeler.

Selon le groupe… Tommy était violent émotionnellement et physiquement avant de démissionner, et continue de démontrer ce comportement dans le but de diminuer les contributions des autres membres du groupe et de voler le mérite du succès.

Parmi quelques exemples … Bad Wolves affirme que 10 des 13 chansons de leur album de 2018 “Disobey” ont été écrites et enregistrées musicalement avant que Tommy ne rejoigne le groupe, qu’il a faussement prétendu être le cerveau derrière le morceau “Killing Me Slowly”, et il a illégalement divulgué un clip après avoir démissionné.

Bien sûr, tout cela vient à la suite de Vext poursuivre le manager de Bad Wolves, Allen Kovac, affirmant qu’il avait été évincé par Kovac en raison de ses positions politiques et de son soutien à Donald Trump … dans un prétendu stratagème pour lui voler le groupe.

Kovac, qui est également le PDG de Better Noise Music, a nié les allégations et a poursuivi Vext pour violation du droit d’auteur.

Autre nouveauté du groupe… Les Bad Wolves annoncent la sortie de leur troisième album, sans Vext, fin octobre avec un nouveau chanteur, et le premier single sort cette semaine.