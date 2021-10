Les bagues de championnat Bucks se transforment en collier, ont des codes QR

Maintenant que c’est la soirée d’ouverture de la NBA, nous allons voir les bagues de championnat des Milwaukee Bucks.

Et sainte vache, ils sont QUELQUE CHOSE.

Mis à part le tas de bijoux standard sur eux, les listes de victoires de la série et un logo géant, il y a une touche intéressante que je ne me souviens pas avoir jamais vue auparavant : le haut se détache et peut être converti en un collier sur une chaîne ! Super cool.

Regardez la vidéo publiée par les Bucks, et notez également qu’il y a un code QR lorsque le haut se détache qui, une fois scanné, révèle une bobine de surbrillance de la course 2020-21 à un titre :

Anneau de championnat 2021. 💍 @JewelersMutual pic.twitter.com/O30OcMaHXq – Milwaukee Bucks (@Bucks) 19 octobre 2021

La bague du championnat des Bucks se transforme en collier et possède un QR code 🤯 Une fois scanné, le code QR diffuse une vidéo présentant des moments mémorables de la course des séries éliminatoires.pic.twitter.com/jzkG3YDEp1 – Joe Pompliano (@JoePompliano) 19 octobre 2021

Il y a un QR code sur leur bague ! pic.twitter.com/WZQSyZKYpD — ‘ 𝙉𝘽𝘼 🗣️ (@_Talkin_NBA) 19 octobre 2021

Super super cool.

