Les bagues de fiançailles de Meghan Markle et de la princesse Beatrice partagent un lien adorable | Royal | Nouvelles

Les bagues de fiançailles de la duchesse de Sussex et de la princesse Béatrice ont été spécialement conçues pour elles par leurs maris, le prince Harry et Edoardo Mapelli Mozzi. Harry a créé un bijou pour sa fiancée d’alors avec un lien spécial avec sa défunte mère, la princesse Diana, tandis que M. Mapelli voulait un mélange entre les styles classiques et modernes.

La bague de Meghan comprend un gros diamant central du Botswana, où elle et Harry avaient déjà été en vacances, tandis que celle de Beatrice possède des diamants de source éthique qui proviennent du même pays.

Le prince Harry a parlé de la façon dont il a soigneusement choisi tous les diamants de la bague de Meghan quelques heures après la confirmation de ses fiançailles.

Il a déclaré à la BBC: “La bague est évidemment en or jaune parce que c’est [Meghan’s] préférée et la pierre principale elle-même que je me suis procurée du Botswana et les petits diamants de chaque côté proviennent de la collection de bijoux de ma mère, pour s’assurer qu’elle est avec nous dans ce voyage fou ensemble. “

À propos du processus de création que Mr Mapelli a traversé pour la bague de Béatrice, le créateur de bijoux Shaun Leane a déclaré HELLO!: «Il est venu vers moi et il savait qu’il voulait un diamant rond.

«Il savait qu’il voulait un classique moderne; quelque chose qui avait un peu de différence, ce n’était pas seulement un classique que nous voyons partout. C’est pourquoi il est venu vers moi.

“Donc, fondamentalement, ce que je voulais faire de lui – parce qu’il avait une esthétique pour l’art déco et que Béatrice a une esthétique pour le victorien – nous avons fusionné les deux et mélangé un élément art déco avec un élément victorien à la bague pour qu’il y ait un fusion de leurs aspects préférés. “

La famille royale possède certains des bijoux les plus impressionnants au monde, avec des bagues de fiançailles suscitant la curiosité des fans royaux en raison de leur valeur émotionnelle inestimable.

Cependant, l’une des bagues de fiançailles royales les plus populaires se distingue par son prix exorbitant, selon un rapport.

Le duc de Windsor, qui a abdiqué le trône pour épouser Wallis Simpson, lui a proposé en 1936 une bague émeraude de 19,77 carats de Cartier.

Le bijou se vantait d’une pierre centrale avec des baguettes de diamant de chaque côté montées sur une bande de platine.

Il était gravé «Nous sommes à nous maintenant 27 X 36», une référence à la date de leurs fiançailles, selon Marie Claire.

On estime qu’elle vaut 1,8 million de livres sterling en argent d’aujourd’hui et est considérée de loin comme la bague de fiançailles la plus chère acquise par un membre de la famille royale.

La bague saphir et diamant de Kate Middleton du prince William est plus bas dans la liste, évaluée à plus de 400000 £.

NE MANQUEZ PAS

Le prince Harry a averti que “ les actions ont des conséquences ” [UPDATE]

Meghan Markle et le prince Harry ont une “ pilule amère ” à avaler [INSIGHT]

Le prince Harry accusé de six snobs lors de sa visite au Royaume-Uni [ANALYSIS]