Les Bahamas annoncent les EP et les singles de la série de vidéos “Live To Tape”

Juste avant sa tournée Sad and Solo, Afie Jurvanen, alias Bahamas, publiera certains faits saillants de son célèbre En direct sur bande série de collaboration sous la forme d’EP numériques, de singles et d’une édition spéciale en vinyle.

Le premier EP numérique, mettant en évidence les sessions de Nashville, s’intitule Live To Tape, Volume I et sortira le 8 octobre. Le Volume I présente des performances avec les lauréats des Grammy Awards The 400 Unit et d’autres performances avec les Secret Sisters soutenues par les légendaires musiciens de Nashville Gene Chrisman (Elvis, Willie Nelson), Dave Roe (Johnny Cash, Sturgill Simpson) et Russ Pahl (Kacey Musgraves, Glen Campbell).

L’EP a été produit et mixé par le producteur/ingénieur nominé aux Grammy Awards Robbie Lackritz (Feist, Jack Johnson, The Weather Station) en Dolby Atmos 7.1.4 entièrement immersif (le cas échéant) et est mixé de sorte que l’auditeur soit au centre de le groupe, avec tous les membres du groupe dans un cercle qui les entoure. La première chanson de l’EP « I Got You Babe » (avec The 400 Unit) est désormais disponible sur les plateformes de streaming.

Créé au plus fort de la pandémie, Live To Tape capture les Bahamas en studio à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec des artistes de renom se produisant avec les Bahamas à distance depuis Nashville, Los Angeles, Melbourne, Perth, Toronto et d’autres endroits. Les autres artistes se produisant avec les Bahamas incluent Lucius, les frères australiens Teskey, Madison Cunningham, Greensky Bluegrass, des membres de Dawes ainsi que des musiciens de session vénérés tels que Nathan East (Eric Clapton, Stevie Wonder), Steve Ferrone (Tom Petty & The Heartbreakers), Gus Seyffert (Beck, Adele), Joey Waronker (REM, Atoms for Peace), Bob Glaub (Jackson Browne, Bob Dylan), Russ Kunkel (Joni Mitchell, John Lennon) et bien d’autres.

Live to Tape a été présenté sur CBS Saturday Morning, The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live, Rolling Stone et bien d’autres endroits.

Le Globe and Mail a qualifié les Bahamas de « géant sans prétention » de la musique canadienne, avec en moyenne plus de 3,5 millions d’écoutes mensuelles régulières sur Spotify, avec plus d’un demi-milliard de flux à ce jour. Sa sortie la plus récente, Sad Hunk est en passe d’être son cinquième album consécutif à recevoir plus de 100 millions de streams.

Achetez ou diffusez « I Got You Babe ».