Les bailleurs de Homeworld 3 Fig ne pourront pas investir après l’acquisition de Gearbox

Les personnes qui ont soutenu Homeworld 3 sur la plateforme de financement participatif Fig n’auront pas la possibilité d’investir dans le jeu et de recevoir des parts de bénéfices.

C’est selon le service, qui a envoyé un e-mail aux utilisateurs – comme publié sur Reddit – disant qu’en raison des « changements récents chez Gearbox », il ne permet plus aux gens d’investir dans le projet. S’adressant à GI.biz, le PDG de Fig, Justin Bailey, a confirmé que ce message était également exact.

La plate-forme de financement participatif permet aux utilisateurs d’investir de l’argent dans un projet lors d’une campagne initiale, avec la possibilité d’investir plus tard dans des actions du jeu. De cela, les consommateurs peuvent recevoir une partie des bénéfices d’un titre.

Les “récents changements chez Gearbox” font probablement référence à l’acquisition de la société dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,3 milliard de dollars par le géant de l’édition européen Embracer Group. Auparavant, les entreprises qui possédaient des titres sur Fig et qui ont ensuite été achetées par de grandes entreprises – telles que Psychonauts 2 et Wasteland 3 de Double Fine d’InXile, toutes deux acquises par Microsoft – ont conduit à des paiements aux consommateurs.

“Ces opportunités ont payé généreusement aux investisseurs”, a expliqué Bailey.

“La différence entre ceux-ci et Homeworld 3/Gearbox est que ces réservations ont été collectées avant l’acquisition. Nous avons suivi le processus de réservation, puis ouvert et conclu le processus d’investissement. Dans le cas de Homeworld 3 et Gearbox, l’acquisition a pris lieu après le processus de réservation mais avant le processus d’investissement.”

