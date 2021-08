Les baisses de salaires pour Alba, Busquets et Sergi Roberto seront bientôt achevées – rapport

in

Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto accepteront des réductions de salaire dans les prochains jours pour aider leur club, le FC Barcelone, à traverser une période financière difficile.

C’est selon les rapports de la radio catalane, qui dit également que Gerard Piqué a joué un rôle déterminant pour les amener à accepter les réductions de salaire.

Piqué a été le premier joueur à accepter des salaires réduits pour aider l’équipe à traverser une période difficile après des années de mauvaise gestion et les retombées de la crise économique causée par la pandémie de COVID-19.

Lui, aux côtés d’Alba, Busquets et Roberto, sont les capitaines de l’équipe après le départ de Lionel Messi.

Messi avait également accepté une réduction de salaire, mais finalement Barcelone n’a pas pu le garder même à 50% de salaire et il est parti pour le Paris Saint-Germain.

Le trio acceptera moins de salaire ainsi que des paiements différés afin d’aider le club, bien qu’ils aient été “surpris” que des demandes similaires n’aient pas été faites à d’autres gros salariés.

Les quatre joueurs sont des serviteurs de longue date du club et ont gravi les échelons des jeunes, bien qu’Alba et Piqué aient passé du temps dans d’autres clubs au fur et à mesure de leur développement.