Les baisses des actions TSLA sont désormais des opportunités d’achat encore meilleures

Le débat autour Tesla (NASDAQ :TSLA) est toujours controversé. A la montée, les critiques se plaignent de l’état de ses fondamentaux. En descendant, les taureaux hurlent parce que ce n’est pas une entreprise automobile. En réalité, l’action TSLA s’est transformée l’année dernière et aucune des deux parties ne l’a encore réalisé.

La société a fait d’énormes progrès, de sorte que le titre n’est plus spéculatif mais avec des fondamentaux solides. Par conséquent, le plan d’action de haut niveau consiste à acheter les trempettes quand elles arrivent. L’endroit où le faire dépend des délais et de l’horizon de l’investisseur.

Pour le court terme, il existe un soutien immédiat juste en dessous du prix actuel. Les taureaux ont défendu avec succès la zone de 575 $ avec plus de soutien ci-dessous. Je m’attends à ce que les acheteurs interviennent si ce malaise persiste, mais c’est pour les commerçants à court terme.

Les investisseurs à long terme doivent faire preuve de patience, principalement en raison de facteurs extrinsèques. L’ensemble du marché des actions est à des niveaux de saignement de nez. Bien que cela seul ne soit pas une raison suffisante pour court-circuiter, il est prudent de faire preuve de prudence. Même nos meilleurs choix d’actions doivent fonctionner dans l’ensemble du prisme du marché. Si les indices se corrigent, ils entraîneront tous les titres à la baisse, y compris ceux dont les fondamentaux sont solides.

Stratégie d’action TSLA

Si je suis long TSLA, je peux y rester jusqu’à ce qu’il atteigne mes cibles haussières ou baissières. Pendant ce temps, ceux qui savent utiliser les options devraient envisager de vendre des options d’achat couvertes. Cela leur permet de faire travailler les actions qu’ils possèdent et de créer des dividendes synthétiques. L’autre opportunité qui vient des options est de vendre des puts dans les mauvais jours.

Par exemple, hier, lorsque Tesla a chuté de 3%, j’aurais pu vendre le put de 400 $ d’août et en retirer 5 $. Ce commerce n’a pas besoin d’un rallye pour gagner. En fait, l’action TSLA peut encore chuter de 35% et je peux toujours faire un profit.

Comme je ne vends que des puts pour détenir des actions, le pire des cas est presque idéal. Si elle tombe en dessous de 400 $, je pourrais détenir des actions à un prix très avantageux et conserver ma prime. J’ai écrit sur une stratégie similaire en février et cela a fonctionné à merveille. L’achat de la baisse de la correction du marché de mars a fonctionné.

Il y a un scénario très baissier qui pourrait se produire, surtout si les marchés se corrigent. Le titre est toujours en hausse de 800% par rapport aux creux pandémiques. S’il perd un support de 530 $, cela pourrait déclencher une grande tendance baissière avec un potentiel de -35% à partir de là. Il y a aussi une résistance allant jusqu’à 680 $ par action.

Facteurs externes à considérer

L’investisseur moderne devrait élargir son sac à malices. Nous assistons clairement à un grand changement à Wall Street. Il suffit de regarder ce qui se passe avec les groupes d’investissement dans les médias sociaux. Les gens de Reddit ont détourné les mantras d’investissement traditionnels. Le tirage de l’argent rapide est tout simplement trop grand. Il y aura des représailles un jour parce qu’ils n’ont pas encore subi de correction massive.

Ceux qui misent gros perdent généralement gros. Nous avons actuellement 5 000 à 7 000 milliards de dollars (honnêtement, j’ai perdu le compte) de mesures de relance dans l’économie. Lorsque cela sera épuisé, cela laissera un vide géant d’offres pour les actions sans avertissement. Cela seul n’est pas une raison pour vendre les indices car nous ne savons pas combien de temps durera cette mascarade. La Réserve fédérale pourrait nous indiquer le timing aujourd’hui. Jusqu’à présent, ils ont été penauds et ne voulaient pas ébouriffer les plumes à Wall Street.

Les fondamentaux de l’action Tesla sont solides. Les critiques se plaignent de leur fausseté en raison de circonstances particulières. À cela, je dis que peu importe comment ils gagnent leur argent tant qu’ils le font légalement. Ils étaient sur le point de s’effondrer il n’y a pas si longtemps et maintenant, ils génèrent 6 milliards de dollars de liquidités grâce à leurs opérations. Ils n’ont plus besoin d’emprunter pour exister, ils peuvent donc alimenter leur propre avenir. Cela libère Elon Musk au niveau stratégique.

Les ours boursiers TSLA ne parviennent pas à saisir ces nuances. Ce n’est pas la même entreprise qu’il y a deux ans. D’ailleurs, un quart des actions est entre les mains de quelqu’un qui ne vend pas. Court-circuiter le stock, c’est comme jouer un match de tennis avec une raquette de ping-pong. Le moyen le plus simple d’échanger Tesla est d’acheter la baisse et plus elle est importante, meilleure est l’opportunité.

