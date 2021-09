Les baisses du marché de la cryptographie et plus de 165 000 commerçants sont liquidés pour plus de 0 million

Mais tant que les banques centrales et les gouvernements continueront d’imprimer de l’argent, ce qu’ils feront, car les démocrates poussent maintenant à augmenter la plus grosse facture de dépenses de l’histoire, un paquet de 3 500 milliards de dollars, les investisseurs continueront de se tourner vers les actifs à risque.

Le marché des crypto-monnaies a pris une baisse aujourd’hui.

Par rapport à ses sommets des dernières 24 heures, Bitcoin a chuté de plus de 3,6% pour atteindre 50 590 $. La principale crypto-monnaie avait atteint 53 000 $ tard dimanche ou tôt lundi.

Quant à Ether, il a glissé de plus de 6,5% à 3 675 $ par rapport à son plus haut sur 24 heures d’environ 3 975 $.

Parmi les 100 principaux actifs cryptographiques, le plus gros succès au cours des dernières 24 heures a été enregistré par SafeMoon de 15%, avec d’autres pertes à deux chiffres enregistrées par Avalanche, IOTA, Horizen, Internet Computer, Filecoin, Sushi, Compound, Ethereum Classic, Polygon, Uniswap, VeChain, BAT, GRT, Cardano, Shiba Inu, Terra, Dogecoin et Aave.

Cela a entraîné une baisse de 4 % de la capitalisation boursière totale, qui s’élevait à près de 2,47 billions de dollars hier, près de son pic de 2,550 milliards de dollars, qui a baissé aujourd’hui et se situe actuellement à 2,36 billions de dollars.

Malgré les pertes, Solana est en hausse de 25% et Fantom de plus de 23%, tandis que FTT est dans le vert de près de 5%.

La dernière baisse du marché a entraîné la liquidation de 165 323 commerçants pour plus de 890 millions de dollars, selon Bybt. Mais ces chiffres ne sont pas exhaustifs car Binance ne communique pas ses chiffres complets.

Bitcoin en représentait la majeure partie avec 222,4 millions de dollars, suivi de 159,3 millions de dollars en Ether et de 80,8 millions de dollars en Solana.

Le taux de financement sur les contrats perpétuels Bitcoin a diminué, le plus élevé étant actuellement de 0,0536% sur Binance. Les prix des actifs cryptographiques se sont redressés depuis le 21 juillet et le financement de la semaine dernière a commencé à augmenter à mesure que les prix montaient, en particulier pour Ether qui a brièvement dépassé 4 000 $ vendredi, non loin de son pic de 4 380 $.

Le taux de financement le plus élevé sur Ethereum perpétuel est actuellement sur Bybit à 0,0778% sur les contrats de marge USDT, tandis que le plus bas est de 0,01% sur Binance pour les contrats de marge symbolique.

Il y a beaucoup de levier qui pousse dans le système c’est ça c’est le tweet – La terre avant CMS (@cmsholdings) 5 septembre 2021

Pendant ce temps, l’intérêt ouvert reste élevé à 19,41 milliards de dollars sur les contrats à terme Bitcoin, atteignant progressivement un sommet de 27,68 milliards de dollars. Pour Ethereum, OI a atteint un nouvel ATH lundi, dépassant 11,6 milliards de dollars par rapport au 10 mai. Aujourd’hui, il a connu une légère baisse à 11,26 milliards de dollars.

Malgré la baisse, les perspectives macroéconomiques restent optimistes, les démocrates poussant à élargir le plus gros projet de loi de dépenses de l’histoire, 3,5 billions de dollars d’impôts et de dépenses.

Ainsi, comme l’échange de crypto-monnaie FTX l’a noté dans son blog intitulé “La bulle de tout et TINA 2.0”, tant que l’argent est imprimé, les prix de tout, des actions aux matières premières, en passant par le capital-risque, la vente au détail et la crypto devraient augmenter en valeur. .

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, déjà 32 000 milliards de dollars de mesures de relance budgétaire et monétaire – la plus importante en pourcentage du PIB mondial – ont été injectés sur les marchés tandis que les obligations d’État ont un rendement négatif.

« Si les banques centrales mondiales et les gouvernements continuent à imprimer de l’argent, les investisseurs sont confrontés à une situation difficile avec TINA 2.0, où l’argent brûle littéralement un trou dans leurs poches, les poussant non seulement dans les actifs à risque, mais plus loin sur la courbe de risque, exacerbant les inégalités de richesse en cours de route, conduisant à une prise de risque encore plus importante », a noté FTX.

