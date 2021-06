Réserve d’or de valeur

Les baisses « pas encore d’érosion » du potentiel à long terme de Bitcoin pour les investisseurs fortunés allouant 1% à 3%

Les membres de Tiger 21, un réseau de plus de 900 investisseurs fortunés, investissent plus d’argent sur les marchés des crypto-monnaies, bien qu’à des niveaux encore faibles.

Les membres investissent plus directement dans la blockchain et les crypto-monnaies, leur donnant la même allocation de 1% à 3% dans des portefeuilles comme l’or qui a été considéré comme une couverture d’instabilité.

Ils ne sont pas non plus très préoccupés par la récente baisse des prix. Au cours de cette dernière vente massive, le prix du Bitcoin a chuté en dessous de 29 000 $, en baisse d’environ 55% par rapport à son plus haut historique en avril. L’éther est descendu à 1 700 $ tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est passée à 1 200 milliards de dollars, qui a culminé à près de 2 600 milliards de dollars à la mi-mai. Michael Sonnenfeldt, fondateur du réseau d’entrepreneurs, d’investisseurs et de dirigeants qui ont en moyenne 100 millions de dollars d’actifs a déclaré :

“Le bitcoin a toujours eu un niveau de volatilité extraordinaire, et dans ce contexte, la récente baisse n’est pas radicalement en décalage avec les baisses historiques.” “Pour ceux qui ont investi dans Bitcoin, les baisses sont préoccupantes mais n’érodent pas encore leur vision à long terme du potentiel de Bitcoin.”

À court terme, certains membres investissent dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). “Au fil du temps, nos membres découvriront des accords de capital-investissement à plus long terme”, a déclaré Sonnenfeldt.

