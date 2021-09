Les baleines Bitcoin accumulent 6 881 BTC au cours des dernières heures Qu’est-ce que cela signifie ?

Bitcoin a commencé cette semaine avec une tentative de dépasser les 44 000 $. Cependant, l’élan n’a pas pu être maintenu longtemps et vaut actuellement 42 130 $. En ce sens, nous voulions analyser l’activité des baleines Bitcoin au cours des dernières 24 heures. La fourchette de prix de Bitcoin a oscillé entre 40 783 $ et 42 578 $ au cours des dernières 24 heures, selon CoinDesk. Pendant ce temps, les baleines Bitcoin maintiennent des tendances que nous souhaitons vous montrer, notamment en ce qui concerne l’accumulation. Dans ce scénario où Bitcoin tente de reprendre de l’élan, on peut spéculer sur ce que les baleines pourraient faire ensuite avec leurs tokens et pour cela, on analyse leur activité, notamment en surveillant comment elles accumulent Bitcoin.

Activité vedette des baleines Bitcoin ces dernières heures, s’accumulent considérablement

La première chose à souligner est qu’au cours des dernières 24 heures, les baleines ont mobilisé un total de 7 581 BTC à travers six opérations. La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés était l’accumulation. En effet, 6 881 BTC sont passés d’échanges à des portefeuilles inconnus en cinq opérations. Ce qui précède est égal à 90,77% du total quotidien.

La deuxième tendance la plus marquée à ce jour a été l’introduction de liquidités sur le marché, avec un total de 700 BTC transférés en une seule opération. Ce dernier est égal à 9,23 % du total comptabilisé.

Enfin, il faut souligner qu’aucune opération n’a été enregistrée entre échanges ou entre wallets inconnus. De toute évidence, au cours des dernières 24 heures, l’accumulation a été la tendance la plus forte et avec une marge considérable. Néanmoins, nous continuerons à surveiller l’activité des baleines Bitcoin pour tout changement dans ces tendances.

Performances des bitcoins

Le marché BTC a connu une évolution des prix volatile à la baisse la semaine dernière, ouvrant à 47 328 $ lundi et glissant à un plus bas de 39 876 $ à la fin de la semaine. La vente s’est accompagnée d’une pression continue sur l’industrie de la part des régulateurs, d’une vente sur les marchés boursiers, de conditions difficiles sur les marchés de la dette chinois et d’une autre interdiction de Bitcoin en Chine.

Selon un récent rapport de Glassnode, il y a une très forte probabilité que «la plupart des acteurs du marché d’aujourd’hui sont des accumulateurs à long terme et des HODLers». En effet, les devises migrent des soldes de change très liquides vers les portefeuilles des investisseurs. Nous pouvons corroborer ces dernières au cours des dernières 24 heures avec les rapports Whale Alert.

Dans le même rapport, il est mentionné que « Initialement, ces devises sont susceptibles d’être dépensées à nouveau en réponse à la volatilité du marché. Mais au fil du temps, ils sont considérés comme de plus en plus minces, inactifs et plus susceptibles de rester en chambre froide.

