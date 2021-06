Les baleines Bitcoin achètent-elles? La société d’analyse cryptographique Santiment pèse sur l’état du marché BTC

La société d’analyse cryptographique Santiment suit le comportement des baleines Bitcoin à la suite de la vente qui a conduit le prix du BTC à environ 30 000 $ le mois dernier.

Santiment dévoile que les grands détenteurs de crypto achètent du BTC alors même que l’actif numérique ne parvient pas à récupérer le niveau de 40 000 $. La société affirme que les baleines Bitcoin ont récemment acheté des dizaines de milliers de BTC d’une valeur de près de 2 milliards de dollars.

« Le bitcoin continue de se situer entre 37 000 et 39 000 dollars, mais les baleines s’accumulent dans les coulisses. Les adresses avec 100 à 10 000 BTC ont ajouté 50 000 BTC au total à leurs portefeuilles, soit environ 1,95 milliard de dollars.

Source : Santiment

Alors que les baleines crypto continuent d’accumuler du BTC pendant le ralentissement du marché, Santiment dit que les petits investisseurs vendent leurs avoirs en Bitcoin.

“Les adresses de baleines Bitcoin détenant plus de 1 000 BTC détiennent à nouveau 7,88 millions de jetons. Il s’agit de la plus grande quantité de BTC détenue par les baleines depuis le 14 mars. Cela coïncide avec seulement 2,65 millions de BTC détenus par des adresses avec 10 BTC ou moins, leur PLUS PETIT montant en six mois.

Source : Santiment

Santiment a également récemment partagé un aperçu du marché Ethereum (ETH), mettant en lumière certains indicateurs prudemment haussiers. La plate-forme d’informations cryptographiques examine la métrique NVT (ratio valeur réseau sur transaction), qui mesure la juste valeur d’un actif cryptographique en divisant la capitalisation boursière d’une pièce par son volume de transaction.

“Ethereum a fortement augmenté au début du week-end. Notre modèle de circulation des jetons NVT indique que les jetons ETH sont toujours échangés sur son réseau à un niveau élevé par rapport à son niveau actuel de capitalisation boursière, indiquant une légère divergence haussière.

La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière oscille désormais à 2 705 $ après avoir établi un record de plus de 4 300 $ le mois dernier, mais Santiment dit que le sentiment négatif envers le jeton pourrait contribuer à faire grimper ses prix.

“Ethereum est à + 20 % par rapport aux + 6 % de Bitcoin, et la perception négative de la foule envers l’ETH en ce moment, selon nos données, pourrait juste faire grimper le prix. Nous constatons que les commentaires sont plus baissiers que d’habitude, ce qui pousse très souvent les prix à la hausse. »

Source : Santiment

Image en vedette : Shutterstock/Oliver.zs

