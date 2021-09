Les baleines Bitcoin déplacent la valeur BTC «record» alors que la métrique sonne comme une alarme sur la volatilité des prix

Les analystes de Bitcoin (BTC) observent la volatilité à court terme alors que les baleines commencent un comportement sans précédent.

Des données récentes montrent que les baleines ont non seulement été très actives sur le marché, mais qu’elles ont également déplacé des quantités record de BTC.

L’activité des baleines dépasse des sommets historiques pour Bitcoin

Même si l’action des prix BTC reste dans une fourchette étroite et sans intérêt d’environ 40 000 $, les investisseurs Bitcoin à haut volume sont tout sauf calmes.

Au cours des dernières semaines, ces baleines ont déplacé plus de pièces sur le réseau que jamais auparavant, encore plus que lors des sommets historiques BTC / USD de 60 000 $ et plus.

Les transactions portant sur 10 millions de dollars et plus récemment ont atteint plus de 10 milliards de dollars.

Les baleines ont déplacé une quantité record de #Bitcoin au cours des deux dernières semaines. Le volume total des transferts de plus de 10 millions de dollars de transactions est toujours sur ATH ces derniers temps. C’est encore plus élevé que lorsque le prix était de 55 à 60 000 $. pic.twitter.com/FXvcCPPL57 – Lex Moskovski (@mskvsk) 28 septembre 2021

Un examen plus approfondi de leurs actions montre que différentes classes de baleines ont montré des réactions différentes aux récents événements de prix.

Les « plus petites » baleines se sont vendues, tandis que les gros investisseurs ont augmenté leurs positions à l’envers, ont révélé cette semaine les données de la ressource d’analyse en ligne Material Indicators.

“Les baleines ont vendu du BTC, les méga-baleines ont acheté et les baleines violettes ont suivi un autre ordre d’achat”, ont commenté les chercheurs avec un graphique des niveaux d’achat et de vente BTC / USD.

“Si vous essayez de comprendre ces jeux de baleines, regardez la liquidité serrée qu’ils essaient de faire monter.”

Bitcoin vs activité de trading de baleines Graphique BTC/USD. Source : Indicateurs de matériaux / Twitter

Ce manque relatif de résistance entre les niveaux de prix au comptant actuels de 42 000 $ et 46 500 $ s’est manifesté par le rejet répété du BTC / USD au-dessus de 44 000 $.

Attendez-vous à un Bitcoin “rapide et volatil” inférieur à 40 000 $

Pendant ce temps, de plus en plus de données sur les baleines avertissent que la volatilité des prix pourrait s’installer.

Le “taux de négociation des baleines”, qui suit la taille des 10 premières entrées de négociation par rapport aux autres, se rapproche des niveaux qui ont déclenché une action instable des prix dans le passé.

“Normalmente, podemos considerar esto como una venta a corto plazo, sin embargo, dado que estamos en áreas cruciales, debemos asegurarnos de que el precio se mantenga por encima de 40K”, comentó el analista en cadena CryptoQuant como parte de una actualización el 28 de septembre.

“L’action des prix en dessous de 40K pourrait être rapide et volatile.”

Graphique annoté du ratio de baleine d’échange Bitcoin. Source : CryptoQuant

Comme l’a rapporté Cointelegraph, les attentes sont que 36 000 $ devraient former un fond définitif au cas où BTC / USD perdrait le support de 40 000 $.