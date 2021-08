Les baleines Bitcoin déplacent soudainement 1 700 000 000 $ en BTC, selon Santiment, les avoirs de millionnaires cryptographiques atteignent un niveau record Crypto new media

Les baleines Bitcoin (BTC) déplacent des quantités massives de BTC alors que le principal actif cryptographique affiche un nouveau sommet sur 30 jours à 43 271 $.

Le tracker Blockchain Whale Alert a repéré quatre grandes transactions Bitcoin dans lesquelles des baleines crypto ont déplacé 41 671 BTC, d’une valeur de 1,78 milliard de dollars, en l’espace d’une heure.

Alors que Bitcoin et d’autres marchés de la cryptographie se remettent des ralentissements de mai 2021, la société d’analyse de cryptographie Santiment affirme que les baleines continuent d’augmenter leurs avoirs en BTC.

Selon Santiment, le pourcentage de propriété de BTC parmi la cohorte du «niveau millionnaire», ou les investisseurs détenant entre 100 et 10 000 BTC, a fortement augmenté depuis juin, permettant aux investisseurs aux poches profondes d’accumuler près de la moitié de l’offre totale de Bitcoin.

“Les adresses Bitcoin qui détiennent 100 à 10 000 BTC possèdent actuellement 49,11% de l’offre totale de Bitcoin, et elles sont toujours très proches du [all-time high] de 49,18 % réalisé la semaine dernière. Ce groupe clé de baleines est l’un de nos indicateurs les plus solides à surveiller. »

Source : Santiment/Twitter

Santiment ajoute que le saut de Bitcoin à un sommet de 30 jours survient juste au moment où l’euphorie des commerçants sur le marché BTC diminue.

“Bitcoin a décollé vendredi sur une crypto haussière, atteignant plus de 43 000 $ pour la première fois depuis le 18 mai. Le pic survient alors que les commerçants se refroidissaient sur BTC, car les marchés évoluent historiquement dans le sens inverse des attentes de la foule. »

Source : Santiment/Twitter

