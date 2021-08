L’analyste populaire de la chaîne Willy Woo a révélé que les plus grandes baleines bitcoin avaient disparu au fil du temps et que leur richesse était plutôt redistribuée à de plus petits investisseurs achetant des baisses et accumulant du BTC.

Lors d’une interview avec l’analyste de crypto-monnaie Tone Vays, rapportée pour la première fois par Daily Hodl, Woo a déclaré que les entités avec 10 000 BTC ou plus sont menacées d’extinction car elles distribuent leur richesse depuis 2012 à de plus petits investisseurs.

Au cours de l’interview, Woo a déclaré que les “méga-riches” disparaissaient de la blockchain dans ce qu’il a appelé une “histoire d’une immense distribution de pièces à une distribution uniforme, ce qui est exactement ce que vous voulez dans un réseau monétaire”.

Selon ses mots, depuis 2017, les petits investisseurs accumulent du BTC tandis que les grands investisseurs vendent leurs fonds. Pour Woo, cette vente est haussière, car les grandes baleines dans l’espace ne sont pas un bon signe au fil du temps, mais la répartition des richesses est “au nom de la décentralisation”.

L’analyste a noté qu’une classe émergente d’investisseurs est en constante augmentation :

La seule différence que nous avons en ce moment est la montée des requins dauphins – plus de 100 Bitcoins. C’est la montée en puissance des family offices et des hedge funds à valeur nette élevée. Je dirais les fonds spéculatifs.

Il a ajouté qu’il y a “beaucoup d’entités fortunées qui achètent la baisse” et cela se reflète dans le nombre d’investisseurs avec plus de 100 BTC dans leur portefeuille. Woo a prédit plus tôt cette année que le prix du bitcoin pourrait grimper à 157 000 $ après la fin du recul du marché.

Comme indiqué, les baleines avec entre 1 000 et 10 000 BTC auraient accumulé plus de 3 milliards de dollars de la crypto-monnaie phare alors que son prix variait de près de 30 000 $ et a finalement chuté en dessous de cette marque avant de se rétablir.

