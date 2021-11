Les baleines Bitcoin mobilisent 118 705 BTC au cours des 7 derniers jours

La moitié du mois de novembre est déjà passée. Par conséquent, nous avons voulu évaluer les performances des baleines Bitcoin au cours de ces 7 derniers jours. Bitcoin vient de semaines au cours desquelles il a réussi à battre son record historique, mais n’a pas réussi à le maintenir complètement, mais cela ne l’a pas empêché d’essayer de le faire à nouveau. Voir les faits saillants de l’activité et des tendances des baleines et les performances de BTC ici.

La fourchette de prix de Bitcoin a oscillé entre 63 484 $ et 65 312 $ au cours des dernières 24 heures, selon CoinDesk. Cela représente une augmentation de 1,26 %. Pendant ce temps, les baleines Bitcoin ont maintenu certaines tendances que nous voulons vous montrer.

Tableau récapitulatif de l’activité et des performances du Bitcoin Whales au cours des 7 derniers jours. Source : Alerte aux baleines.

Activité des baleines Bitcoin au cours des 7 derniers jours

La première chose à souligner est qu’au cours de la semaine dernière, les baleines ont mobilisé un total de 118 705 BTC à travers 64 opérations. La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés était le transfert entre portefeuilles inconnus. En effet, 70 335 BTC sont passés de portefeuilles inconnus à d’autres. Ce qui précède est égal à 59,25% du total hebdomadaire.

La deuxième tendance la plus marquée a été l’introduction de liquidités sur le marché, avec un total de 20 877 BTC transférés des bourses vers des portefeuilles inconnus. Ce dernier est égal à 17,59 % du total comptabilisé.

De même, l’accumulation de Bitcoin a été mise en évidence, avec 18 764 BTC transférés des échanges vers des portefeuilles inconnus (15,81% du total hebdomadaire.

Enfin, il faut dire que la tendance la plus faible a été le transfert entre bourses. Concrètement, les baleines ont ainsi mobilisé 8 729 BTC (7,39 % du total hebdomadaire).

Avec tout cela, on pourrait avoir l’intuition que les baleines en profitent pour récolter des bénéfices, compte tenu de la récente montée en puissance de la principale crypto-monnaie. Cependant, il est nécessaire de contextualiser ce qui s’est passé dans le monde des crypto-monnaies et du BTC pour comprendre un peu mieux la reprise de l’introduction de la liquidité sur le marché des baleines.

Qu’adviendra-t-il de Bitcoin maintenant que la mise à jour de Taproot a lieu ?

Ce dimanche 14 novembre, Taproot, la mise à jour tant attendue du BTC, a été activée au bloc 709.632. Cela ouvre la porte aux développeurs pour intégrer de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront la confidentialité, l’évolutivité et la sécurité sur le réseau. La mise à jour a eu lieu en juin, lorsque plus de 90 % des mineurs ont indiqué leur soutien. Taproot est un creuset de diverses innovations techniques tout au long de l’histoire de Bitcoin dans une seule mise à jour.

La racine pivotante aura de nombreuses répercussions positives pour divers projets dans l’ensemble de l’écosystème. Par exemple, les transactions multi-signatures, qui nécessitent plusieurs signataires d’un groupe de signataires pour signer une transaction, seront moins chères et utiliseront moins de données.

La clé à garder à l’esprit est que Taproot permettra de nouveaux développements et de nouvelles solutions. Il offre aux développeurs une boîte à outils étendue avec laquelle travailler tout en continuant à penser, à itérer et à construire. On s’attend à ce que maintenant qu’il y ait eu la plus grande mise à jour Bitcoin depuis 2017, avec Taproot, il puisse y avoir une augmentation de la crypto-monnaie.

Cependant, d’un autre côté, vous devez considérer que la volatilité observée de la BTC recule lentement vers un creux d’un an, selon le fournisseur de données d’options Skew. Pour l’instant, certains analystes s’attendent à ce que la volatilité reste faible malgré les récents sommets historiques des prix.

