Les baleines Bitcoin mobilisent 131,7 K BTC en moins de 48 heures Comment clôturent-elles l’année ?

Petit à petit, nous approchons de la fin de 2021, et précisément à ce stade, il est utile d’analyser la manière dont les baleines Bitcoin clôturent l’année. Pour ce faire, nous analyserons brièvement ses performances au cours des dernières heures. Comme toujours, cette activité devrait être mise en contexte pour mieux étudier la situation non seulement des baleines, mais du marché dans son ensemble.

Avant de continuer, nous devons préciser que toutes les données contenues dans cette publication peuvent être consultées sur la page Whale Alert et Twitter. Il ne s’agit que d’une micro approximation de l’un des facteurs pouvant influencer les performances du BTC, mais ce n’est pas le seul.

Résumé de l’activité des baleines Bitcoin pour évaluer la façon dont ils clôturent l’année

Depuis ce lundi jusqu’au moment de la publication, les baleines Bitcoin ont mobilisé un total de 131 709 BTC à travers 18 opérations. La plupart ont été réalisés le 27 décembre, ajoutant un total de 106 504 BTC mobilisés seulement ce jour-là, avec toutefois quelques particularités que nous analyserons ci-dessous. Puis, ce mardi, il y a eu deux mouvements totalisant 25 205 BTC.

En surface, il semble que la tendance prédominante était le transfert entre des portefeuilles inconnus, avec 110 978 BTC à ce moment-là. Cela équivaudrait à 84,26% du total de ces dernières heures. Mais il convient de noter que lundi, il y a eu huit opérations à cet égard, quatre pour 15 047 BTC et quatre autres pour 10 158 BTC. Il faudrait voir en détail si ces montants se répètent dans les prochaines heures.

Ce 28 décembre ces montants se sont répétés, mais pas dans le même sens, puisque 15 047 BTC sont passés d’un portefeuille inconnu à un Exchange, laissant présager une éventuelle vente en route. Pendant ce temps, le montant de 10 158 BTC a été répété. Ce seraient les deux opérations enregistrées à ce jour jusqu’au moment de la publication.

De plus, pendant cette période, l’accumulation reste à la traîne avec 3 684 BTC mobilisés des échanges vers des portefeuilles inconnus via six opérations. Enfin, une seule transaction entre bourses a été enregistrée pour un total de 1 000 BTC.

Bien que le délai ne soit pas assez long pour affirmer une tendance persistante, ce qui est clair, c’est qu’il n’y a pas d’accumulation ou de vente définie. Ce qui précède nous amène ensuite à approfondir un peu ce qui est arrivé aux performances de Bitcoin en tant que crypto-monnaie pour voir une image plus complète et complexe.

Comprendre les performances de Bitcoin

Bitcoin a clôturé l’année en hausse de 70,24%, après avoir connu une année 2021 tumultueuse et volatile. La preuve en est qu’au cours des dernières 24 heures, il a perdu environ 7,54% du prix qu’il avait, atteignant 47 830 $ US, et même ainsi, les progrès sont impressionnants.

Un nouveau record historique, des courses haussières et tout cela dans la poursuite de la crise qui a commencé avec la pandémie de COVID-19. Nouvelles innovations, réglementations en Chine, une année entière à retenir si vous possédez du Bitcoin ou une crypto-monnaie.

Selon Glassnode, « En repensant à 2021, il semble que ce soit une année qui se décrit le mieux comme une consolidation macro, avec une période de temps élevée, quoique volatile ». Nous n’aurions pas pu utiliser de meilleurs mots. Un autre fait intéressant que nous pouvons souligner est qu’au cours de cette année, les détenteurs à long terme ont ajouté 1 846 millions de BTC à leurs avoirs, tandis que l’offre de détenteurs à court terme a diminué de 1 428 millions de BTC.

Pendant ce temps, « les revenus totaux des mineurs ont augmenté de 58% à ce jour, et de plus de 440 % depuis l’événement de réduction de moitié en mai 2020 ». Tout cela indique que même si la récente correction du plus haut historique a baissé, il existe une certaine tendance à conserver le BTC. Une proportion croissante de l’offre a également été placée à une perte non réalisée, selon le rapport cité.

D’autres détails à garder en tête à l’approche de la fin de l’année

Les soldes de change ont connu très peu de variation nette au cours de l’année. Les réserves de change sont passées de 2,623 milliards de BTC au début de l’année à 2,56 milliards de BTC. Cela représente une diminution nette de 67,8 mille BTC, une réduction de seulement 2,5% par rapport au solde initial, selon Glassnode.

On voit plus clairement ce comportement dans le Volume Net d’entrée/sortie des échanges, qui a passé l’année 2021 à osciller entre ± 5k BTC. En fait, au cours de la semaine dernière, nous avons assisté à une autre inversion des flux commerciaux nets, de nouveau aux flux commerciaux nets. Dans l’immédiat, c’est quelque chose à surveiller pour voir si la tendance s’atténue ou se renforce à l’approche de la nouvelle année.

Considérant que les baleines Bitcoin sont les adresses avec les plus grandes quantités de BTC à leur actif, il est normal que ce soit le premier endroit où nous pouvons surveiller ces sorties ou entrées de fonds sur les échanges.

