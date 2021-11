Les baleines Bitcoin mobilisent 29 445 BTC dans les dernières heures

La surveillance du mouvement des baleines Bitcoin nous permet d’avoir une idée partielle de l’évolution du marché de la principale crypto-monnaie. Par conséquent, nous souhaitons vous montrer la surveillance la plus récente à ce jour, dans laquelle nous avons détecté 29 445 BTC mobilisés. L’intéressant n’est pas le montant, qui peut paraître un peu faible pour ce que les baleines mobilisent habituellement, mais la manière dont elles l’ont fait.

Pour cela, dans CryptoTendencia nous prenons en compte les rapports de Whale Alert sur Twitter. À ce stade, nous tenons à réitérer qu’il ne s’agit que d’un aperçu du marché et ne représente en aucun cas un conseil en investissement de quelque nature que ce soit.

Mouvements des baleines Bitcoin

Au cours de la journée du 5 novembre, les baleines ont mobilisé au total 28 315 BTC, à travers 17 opérations. Onze d’entre eux sont passés de portefeuilles inconnus à des échanges, ce qui implique une certaine tendance à l’introduction de liquidités sur le marché de 10 949 BTC. Ce serait la première fois de la semaine que l’introduction de liquidités sur le marché dépasse l’accumulation qui n’a ajouté ce jour-là que 1 793 BTC, à travers quatre opérations.

Cependant, au cours de la semaine, il y a eu trois transferts entre portefeuilles inconnus pour 15 100 BTC, et l’un d’eux a eu lieu ce vendredi. Il faut confirmer qu’il ne s’agit pas de la même direction en faisant un mouvement égal à des jours différents. Enfin, la dernière opération enregistrée était une opération entre échanges pour 473 BTC.

Pendant ce temps, au cours de ce samedi, seules deux opérations ont été détectées dans Whale Alert, où 700 BTC sont passés d’un échange à un portefeuille inconnu. Dans le sens inverse, une transaction pour 430 BTC a été enregistrée. Ainsi, jusqu’au moment de la publication, il y a 1 130 BTC enregistrés ce samedi. Avec tout cela, nous avons un total de 28 315 BTC au cours des dernières 24 heures.

Brève analyse de Bitcoin

Evidemment en termes d’activité, cette activité n’est pas comparable au mercredi 3 novembre, où au moins 40 opérations des baleines Bitcoin ont été enregistrées. Cependant, sur ce point, nous espérons approfondir notre synthèse hebdomadaire habituelle. Cela a probablement beaucoup à voir avec le prix BTC le plus élevé de la semaine enregistré mardi (au-dessus de 64 000 $ US).

Il a depuis reculé et se situe actuellement au niveau de 60,6K$ après avoir perdu 0,47% au cours des dernières 24 heures selon CoinDesk. La fourchette de prix est restée entre 60 138 $ US et 61 581 $ US.

Contexte Bitcoin

Si nous mettons l’observation de Bitcoin dans son contexte, nous verrons certaines choses que nous ne remarquerions pas simplement en suivant le mouvement des baleines. Le prix du BTC a été plus ou moins stable au cours de la semaine dernière, contre une augmentation de 4% de l’ETH et une augmentation de 23% du jeton SOL de Solana au cours de la même période.

« Les investisseurs recherchent probablement le prochain catalyseur pour une autre jambe à la hausse, mais l’absence de cela devrait laisser BTC vulnérable à une cassure en dessous de 60 000 $. » Ceci selon Daniela Hathorn, analyste chez DailyFX.

Les deux séquences haussières de Bitcoin en 2021 ont été différentes des années précédentes. Une distinction clé a été la diminution des attentes de volatilité. Il convient également de noter que des études récentes suggèrent que le volume des transactions sur le marché au comptant du BTC a continué de baisser malgré la hausse de son prix au cours du mois dernier. Pour cette raison, il semble qu’en ce moment le marché cherche à défendre les 60K$ US comme niveau de support.

Alors que nous entrons dans le week-end, nous vous invitons à rester à l’écoute de nos mises à jour sur Bitcoin et le marché des crypto-monnaies en général.

