Les baleines Bitcoin mobilisent 6 933 BTC ces dernières heures, dans quel sens ?

Au cours des dernières heures, les baleines Bitcoin ont mobilisé 6 933 BTC à travers 11 opérations. Cependant, bien que cela ne semble pas être une quantité aussi importante que nous l’avons vu à d’autres occasions, nous voulons analyser un peu les tendances que les baleines maintiennent à court terme. Avec cela, nous cherchons à analyser si ces mouvements ont eu une quelconque conséquence sur les performances de Bitcoin.

Avant de continuer, nous rappelons que toutes les données collectées dans ce résumé se trouvent dans les rapports Whale Alert sur Twitter. Cet article n’est qu’un aperçu de l’un des facteurs qui influencent le prix du BTC, et il n’est pas isolé du reste.

Activité des baleines Bitcoin au cours des dernières heures

La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés au cours de la période analysée a été l’introduction de liquidité sur le marché. 41,19 % du total des dernières heures sont passés de portefeuilles inconnus à des échanges, ce qui équivaut à 2 856 BTC.

Ensuite, l’accumulation était la deuxième tendance la plus forte en termes de BTC transférés. Au total, 2 593 BTC sont passés d’échanges à des portefeuilles inconnus (37,40% du total au cours des dernières heures).

La prochaine tendance prédominante était le transfert entre les échanges, mais avec une baisse évidente par rapport aux jours précédents. En ce sens, les baleines Bitcoin ont mobilisé 1 484 BTC d’un échange à l’autre (21,41% du total hebdomadaire). Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun transfert entre des portefeuilles inconnus.

Quelque chose que nous pouvons conclure de cette micro image est que bien que l’introduction de liquidité sur le marché soit prédominante, l’accumulation est suffisamment présente pour dire que l’écart n’est pas si large. A tout moment dans les prochaines heures, et en fonction de la situation du marché, les baleines pourraient prendre un cap différent de celui indiqué dans ce bref résumé de l’activité avec Bitcoin.

Bitcoin et ses performances

Depuis quelques semaines maintenant, Bitcoin a du mal à se rapprocher du niveau 50K, et y tient en vain. Au moment de la rédaction de cet article, BTC change de mains pour une valeur de 47 972,18 $ US, ce qui représente une augmentation de 3,40 % au cours des dernières 24 heures. Avant cela, il avait une valeur de 48 453,08 $ US. Dans la fourchette de prix, le niveau le plus bas a été de 46 362 $ US selon CoinDesk.

De même, Bitcoin a formé une «croix d’or» sur son graphique des prix quotidiens, un modèle rare mais étroitement surveillé qui se produit généralement lorsqu’un actif est à la hausse. La croix dorée est un indicateur de momentum, défini comme le point où le prix moyen mobile sur 50 jours dépasse la moyenne mobile sur 200 jours. C’est un signe que la tendance des prix à court terme augmente plus rapidement que la tendance à long terme.

Cependant, James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares, a averti dans un article sur LinkedIn que les traders devraient être “prudents” lorsque les experts qualifient le motif en croix d’or de signal technique haussier. L’indicateur “n’a pas été un prédicteur cohérent de rendements positifs”.

