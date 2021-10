Les baleines Bitcoin ralentissent leur accumulation de BTC Comment et pourquoi ?

La fourchette de prix de Bitcoin a oscillé entre 60 345 $ et 61 431 $ au cours des dernières 24 heures, selon CoinDesk. Pendant ce temps, les baleines Bitcoin entretiennent des tendances que nous souhaitons vous montrer, notamment concernant le ralentissement encore plus marqué de leur accumulation. Dans ce scénario où Bitcoin a déjà réussi à dépasser les 60K, nous pouvons spéculer sur ce que les baleines pourraient faire ensuite avec leur BTC et pour cela, nous analysons leur activité cette semaine.

Les baleines Bitcoin poursuivent une tendance soutenue à introduire de la liquidité sur le marché, pour profiter de la hausse du prix du BTC et obtenir des avantages. Source : Alerte aux baleines

Activité Bitcoin Whale: Y a-t-il une tendance de vente BTC soutenue?

La première chose à souligner est qu’au cours de la semaine dernière, les baleines ont mobilisé un total de 56 447 BTC à travers 71 opérations. La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés a été l’introduction de liquidité sur le marché. En effet, 24 619 BTC sont passés de portefeuilles inconnus à des échanges. Ce qui précède est égal à 43,61 % du total hebdomadaire.

La deuxième tendance la plus marquée à ce jour a été l’accumulation, avec un total de 20 331 BTC transférés des échanges vers des portefeuilles inconnus. Ce dernier est égal à 36,01 % du total comptabilisé.

Enfin, il faut dire que le transfert entre bourses était la tendance la plus faible. Ils ont ainsi mobilisé 11 527 BTC (20,42% du total hebdomadaire). De tout ce qui précède, on pourrait dire que les baleines sont intéressées à vendre leurs jetons aux prix actuels du marché.

Contexte et performances du Bitcoin

Il y a quelques jours, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a donné vendredi son feu vert aux ETF à terme BTC dans une première industrie. ProShares, qui a présenté son ETF Bitcoin Strategy l’été dernier, pourrait être le premier à être lancé prochainement. Cela a évidemment poussé le prix du Bitcoin plus loin, car cela représenterait un accès plus facile pour les masses de faire des affaires avec Bitcoin.

En vertu de la loi fédérale, la SEC peut se limiter à autoriser l’entrée en vigueur d’une demande, plutôt que de faire une annonce formelle.

Les partisans d’un ETF Bitcoin pensent que le produit sera plus accessible aux personnes intéressées par le BTC que la crypto-monnaie elle-même. La raison en est que cette option offre aux investisseurs une alternative réglementée à l’actif numérique sous-jacent. Cependant, le premier produit suivra les contrats à terme Bitcoin, plutôt que le prix BTC directement.

Tout cela couplé à ce que nous avons mentionné à propos du résumé de l’activité des baleines Bitcoin indique que la tendance du BTC restera très probablement haussière à court terme.

