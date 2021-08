Les baleines Bitcoin rejoignent les «petits poissons» pour acheter du BTC alors que le prix reste supérieur à 47 000 $

in

Les riches investisseurs en crypto-monnaie tournent leur attention vers Bitcoin (BTC) alors que son prix continue de viser une cassure au-dessus de 50 000 $.

Le bulletin d’information axé sur la cryptographie Ecoinometrics a signalé des changements positifs dans les avoirs en Bitcoin pour les adresses qui contrôlent entre 1 000 et 10 000 BTC. Ainsi, sur la base de la hausse des soldes de leurs comptes tout au long du mois d’août, Ecoinometrics a détecté un regain de sentiment d’accumulation parmi les « baleines », laissant entendre que les investisseurs fortunés trouvent les niveaux de prix actuels du Bitcoin attrayants pour les paris haussiers.

Tendance d’accumulation de Bitcoin par rapport aux niveaux de prix. Source : Écoinométrie

Le sentiment semblait le même parmi les ménés – les investisseurs Bitcoin détenant moins de 1 BTC. Ecoinometrics a rapporté qu’ils accumulaient du Bitcoin depuis juin et, pendant un certain temps, ils ont également absorbé la pression de vente venant du côté des baleines. Son sentiment d’achat a coïncidé avec une flambée des prix à 50 000 $, un niveau de résistance psychologique clé.

“Récemment, il y a eu une certaine divergence dans la chaîne entre les petits poissons qui accumulent des pièces [y] baleines qui téléchargent des pièces », a tweeté Ecoinometrics dimanche.

“Ce n’est pas l’idéal [para respaldar] le prix du Bitcoin, mais il semble que les choses changent ! Les baleines remontent.”

Données à l’appui

La plate-forme d’analyse Blockchain Glassnode a également signalé une augmentation du sentiment d’achat chez les ménés. Dans le détail, le nombre d’adresses détenant au moins 0,1 BTC a atteint lundi un sommet de 3 231 069 sur 3 mois, validant davantage les données d’accumulation ci-dessus.

Nombre d’adresses Bitcoin avec plus de 0,1 BTC. Source : Glassnode

Pendant ce temps, l’alerte UTXO (Unspent Transaction Exit Data) de Glassnode présentait la fourchette de 45 000 $ à 50 000 $, dans laquelle les baleines ont capitulé le plus récemment, comme un domaine de soutien fort.

« Plus de 1,65 million de BTC ont désormais une base de coûts en chaîne comprise entre 45 000 et 50 000 dollars », a tweeté la plateforme lundi, ajoutant :

“La zone de 31 000 $ à 40 000 $ abrite également 2,98 millions de BTC supplémentaires, ce qui indique une forte demande d’accumulation.”

Bitcoin UTXO a effectué la distribution des prix. Source : Glassnode

Bitcoin reste au-dessus de la “vague verte”

L’alerte baleine et poisson survient alors que le marché du Bitcoin attend une percée nette au-dessus de 50 000 $.

En relation: L’accumulation de Bitcoin s’accélère entre les «baleines» et les «poissons», tandis que BTC récupère à 40 000 $

Dans l’état actuel des choses, le taux de change BTC / USD se consolide en dessous de ce niveau de résistance depuis le 27 août. Ce faisant, la paire a également trouvé un support intermédiaire au-dessus de 47 000 $, ce qui, plus ou moins, a coïncidé avec un plancher moyen mobile exponentiel de 20 jours (EMA de 20 jours ; la vague verte sur le graphique ci-dessous).

Tableau des prix quotidiens BTC / USD avec support EMA de 20 jours. Source : TradingView.com

Historiquement, une cassure en dessous de l’EMA de 20 jours incite les traders à abaisser leur objectif vers l’EMA de 50 jours (actuellement proche de 43 500 $). L’analyste de marché populaire Rekt Capital a également présenté des perspectives mettant en évidence des niveaux d’environ 43 500 $ comme prochaine gamme de support Bitcoin.

Le manque de faiblesse dans cette zone rouge pour #BTC s’est traduit par un désavantage de $ BTC est dans le no man’s land suite à son rejet de la zone rouge La prochaine zone de support importante est la région orange en dessous de $ BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/wRWfkxc4iw pic.twitter.com/Qe4xvxNqUI – Rekt Capital (@rektcapital) 30 août 2021

Les ménés ont accumulé du Bitcoin sans relâche dans la fourchette de 40 000 $ à 50 000 $, sans aucun signe d’inversion de tendance au cours des 30 jours précédents. D’autre part, les baleines ont subi une période de capitulation lorsque Bitcoin est entré dans la fourchette de 45 000 $ à 50 000 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.