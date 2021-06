Les baleines Bitcoin s’accumulent dans les coulisses en ajoutant 50 000 BTC à leurs portefeuilles

Comparer

Bitcoin (BTC) a plongé de plus de 5% après avoir touché le niveau des 40 000 $. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté les paroles de “In the End”, une chanson en tête des charts du groupe de rock Linkin Park, attachée avec le hashtag Bitcoin et un emoji au cœur brisé.

Cependant, ces vagues choquantes ont récemment envahi le marché du BTC, elles n’ont pas réduit l’esprit des baleines crypto pour accumuler plus de Bitcoin, comme l’a reconnu Santiment. Le fournisseur de métriques de la chaîne a expliqué :

«Le bitcoin continue de osciller entre 37 000 et 39 000 dollars, mais les baleines s’accumulent dans les coulisses. Les adresses avec 100 à 10 000 BTC ont ajouté 50 000 BTC au total à leurs portefeuilles, soit ~ 1,95 milliard de dollars. »

De plus, l’analyste de la chaîne William Clemente III a récemment révélé que l’offre de BTC revenait aux fourchettes à long terme, montrant un signe haussier.

Le combat entre taureaux et ours

Bitcoin est en baisse de 6% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 36 518 $ en intrajournalier, selon CoinMarketCap.

Par conséquent, il y a eu un combat entre les taureaux et les baissiers sur le marché du Bitcoin après que la principale crypto-monnaie est tombée à un plus bas de 30 000 $ le 19 mai, contre un sommet historique (ATH) de 64,8 000 % enregistré à la mi-avril.

L’analyste de marché Michaël van de Poppe estime que BTC doit regagner la zone de 37,3 $ et assister à une chute vers un autre plus bas relatif de 34 000 $. Il a dit :

“Bitcoin n’a pas brisé la résistance et a perdu la zone de 37 300 $, ce que je considère important. J’aimerais voir Bitcoin retrouver ce niveau pour tester à nouveau la résistance à 40 000 $. Si cela n’est pas possible, nous recherchons 34 000 $ pour un autre plus bas plus élevé. »

Il reste à voir comment Bitcoin évoluera à court terme et s’il reprendra de l’élan pour continuer à atteindre de nouveaux ATH en 2021, car certains experts et analystes avaient donné à BTC un objectif de 100 000 $ avant la fin de l’année.

Source de l’image : Shutterstock