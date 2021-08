Les baleines déplacent 1 600 000 000 $ en Bitcoin et Ethereum, le PDG de Crypto Quant dit que l’activité montre que les ours pourraient être en difficulté

Les traders de crypto suivent une série de transferts massifs de Bitcoin et d’Ethereum.

Plusieurs baleines ont déplacé plus de 1,6 milliard de dollars en Bitcoin (BTC) et 570 millions de dollars en Ethereum (ETH) sur une période de 12 heures, selon le crypto tracker Whale Alert.

Le plus grand transfert Bitcoin a envoyé 10 000 BTC à partir de plusieurs adresses associées à la société de services de garde Xapo à l’échange de crypto-monnaie Binance.

Au moment de la rédaction de cet article, le transfert Bitcoin vaut 394 325 100 $ sur la base d’un prix unitaire de 39 432 $, selon CoinGecko.

Quatre autres baleines ont déplacé BTC entre des portefeuilles inconnus, transférant des quantités à peu près égales de crypto dans chaque transaction. Le plus important de ces transferts a déplacé 7 835 BTC et le plus petit a déplacé 7 819 BTC. Les autres ont envoyé 7 831 et 7 833 BTC.

Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, analyse l’activité des baleines Bitcoin dans son ensemble, et dit que l’ensemble des transactions récentes sur les baleines impliquant BTC pourrait être des accords de gré à gré (OTC).

« Quelqu’un achète beaucoup de BTC.

99% des transactions se déroulent en dehors des bourses. Peut-être des offres de gré à gré. Si de grands noms annoncent leur achat, les ours pourraient être en difficulté. Cependant, je ne suis pas sûr de l’évolution des prix à court terme.

Au cours de la même période, les grands investisseurs ont transféré plus de 212 000 ETH, évalués à plus de 570 millions de dollars au moment de la rédaction. L’ETH a été déplacé entre des portefeuilles d’origine inconnue.

La plus importante de ces transactions a transféré 44 016 ETH, d’une valeur de 110 985 704 $ au moment du transfert, et une autre a envoyé 40 297 ETH d’une valeur de 99 897 896 $ au moment du transfert.

Les baleines ont également déplacé 34 224 ETH et 34 224 ETH à quelques minutes d’intervalle. Un schéma similaire s’est répété avec 30 000 ETH se déplaçant un peu plus de dix minutes après un précédent transfert de 30 000 ETH.

Aucune des crypto-monnaies des transferts Ethereum ne se dirige vers une adresse d’échange crypto connue, où elle pourrait potentiellement être vendue sur le marché libre.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Conception Shutterstock/Voger