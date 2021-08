Les baleines déplacent près de 1 000 000 000 $ dans Ethereum alors que les marchés se replient – ​​Voici où va la crypto ⋆ Crypto new media

Les baleines ont déplacé près d’un milliard de dollars en Ethereum (ETH) au cours de 15 transactions distinctes mardi et mercredi, selon le crypto tracker Whale Alert.

Après avoir atteint un prix de plus de 3 320 $ à divers moments au cours du week-end, l’ETH est depuis tombé à 2 988 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko.

Le deuxième plus grand actif cryptographique par capitalisation boursière est désormais en baisse de 5,6% sur la semaine au milieu d’un recul à l’échelle du marché qui a commencé mardi après près de trois semaines d’action haussière sur les prix qui a débuté début août.

Parmi les plus grandes transactions de baleines Ethereum de cette semaine, il y en a une dans laquelle 50 000 ETH, d’une valeur de près de 160 millions de dollars, ont été transférés de la bourse Gemini à un portefeuille inconnu mardi.

Environ une heure plus tard, un portefeuille inconnu distinct a transféré 43 997,133 ETH, d’une valeur de plus de 138 millions de dollars, à un troisième portefeuille inconnu.

Le lendemain, un quatrième portefeuille inconnu a envoyé 32 020 ETH, d’une valeur de plus de 97,6 millions de dollars, à un cinquième portefeuille inconnu.

Voici quelques-unes des autres transactions récentes notables concernant les baleines :

12 000 ETH d’une valeur de plus de 36,87 millions de dollars envoyés d’un portefeuille inconnu à Binance 3 600 ETH d’une valeur de plus de 10,8 millions de dollars envoyés de Binance vers un portefeuille inconnu 22 999,994 ETH d’une valeur de plus de 69,5 millions de dollars envoyés d’un portefeuille inconnu à un portefeuille inconnu 3 948,0786 ETH d’une valeur supérieure à 12 $ millions envoyés de Gemini vers un portefeuille inconnu 6 419,9326 ETH d’une valeur de plus de 19,5 millions de dollars envoyés de Binance vers un portefeuille inconnu 25 999,99 ETH d’une valeur de plus de 81,7 millions de dollars envoyés d’un portefeuille inconnu vers un portefeuille inconnu 25 000 ETH d’une valeur de plus de 79,4 millions de dollars envoyés depuis un portefeuille inconnu vers un portefeuille inconnu 25 000 ETH d’une valeur de plus de 80,7 millions de dollars envoyés d’un portefeuille inconnu à un portefeuille inconnu 19 222,592 ETH d’une valeur de plus de 62,1 millions de dollars envoyés de Huobi à un portefeuille inconnu 24 015 ETH d’une valeur de plus de 77,66 millions de dollars envoyés d’un portefeuille inconnu à un portefeuille inconnu 4 000 ETH d’une valeur de plus de 12,53 millions de dollars envoyés depuis un portefeuille inconnu vers Binance 10 000 ETH d’une valeur de plus de 31,47 millions de dollars envoyés depuis un portefeuille inconnu à Binance

Image en vedette : Shutterstock/Color4260

